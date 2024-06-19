TBMM ONAY: Emekli Maaşlarını Alanlar, Erken Emekli Olmak İsteyenler, SGK Destekli Ödemeler!

TBMM ONAY: Emekli Maaşlarını Alanlar, Erken Emekli Olmak İsteyenler, SGK Destekli Ödemeler!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 19-06-2024 15:43

Türkiye'de emeklilik sistemi her geçen gün yenileniyor ve vatandaşların geleceklerini planlamalarını kolaylaştıracak yeni düzenlemeler geliyor. Son zamanlarda yapılan değişiklikler, özellikle esnaflar ve ev kadınları için önemli kolaylıklar sağlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) girişimleriyle birlikte, emeklilik yaşını erkene çekmek isteyenler için büyük fırsatlar sunuluyor.

Esnaf İçin Yeni Kapılar Aralanıyor

Türkiye'nin ekonomik yapısında önemli bir yer tutan esnaflar için müjdeli haber geldi. Artık basit usulde vergilendirilen yaklaşık 1 milyon esnaf, emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Bağ-Kur prim gün sayısı 9,000'den 7,200'ye düşürülerek, esnaflar 1,800 gün daha az prim ödeyerek 5 yıl erken emekli olabilecekler. Bu düzenleme, küçük işletmelerden büyük şirketlere kadar geniş bir kesimi kapsayarak iş dünyasına büyük bir nefes aldıracak.

EYT'li Esnaflar için Yeni Bir İmkan

Özellikle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaflar ve sonrasında sigortalı olan hem erkek hem kadın esnaflar için değişiklikler söz konusu. Prim gün şartı 7,200'ye indirilerek, EYT'li esnaflar belirlenen günü tamamladıklarında emeklilik haklarını kazanabilecekler. Bu adım, uzun süredir beklenen adaletin sağlanması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ev Kadınlarına Destek: Emeklilik Şansı Artıyor

Ev kadınları da unutulmadı. Sosyal güvenceye kavuşmaları ve emeklilik planlarını desteklemeleri için yeni bir düzenleme yapılacak. İsteğe bağlı sigorta primlerinin devlet tarafından üçte birinin karşılanması sağlanarak, ev kadınları daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilecekler. Bu adım, ev işlerinde emek veren kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirme amacını taşıyor.

Anneler İçin Özel Düzenlemeler Yolda

Özellikle anneler için yapılan düzenlemeler de göz ardı edilmiyor. Çocuk sayısına göre emeklilik yaşının esnetilmesi ve yıpranma payı sistemi benzeri avantajlar sağlanması planlanıyor. Bu düzenlemeyle anneler, çocuk sayısına göre emeklilik yaşından indirim yapılması ve primlerine ek katkı sağlanması gibi avantajlardan yararlanabilecekler.

TBMM'de Görüşülecek Diğer Konular

TBMM'de ele alınacak konular arasında SSK-Bağkur prim eşitliği, annelere sosyal güvence ve emeklilik imkanı gibi başlıklar bulunuyor. Bu reformlar, çalışma yaşamını ve sosyal güvenceyi güçlendirme amacı taşıyor ve yakın gelecekte yasal düzenlemelerle hayata geçirilmesi bekleniyor.

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