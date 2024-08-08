Taylor Swift'in Viyana Konserleri Terör Tehdidi Nedeniyle İptal Edildi

Taylor Swift'in Viyana Konserleri Terör Tehdidi Nedeniyle İptal Edildi
DÜNYA MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2024 00:39

Avusturya'da, terör örgütü IŞİD sempatizanı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişinin ardından Taylor Swift'in Viyana'daki konserleri iptal edildi. Barracuda Music'ten yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin Ernst Happel Stadyumu'nda bir terör saldırısı planlandığını doğruladığı belirtilerek, güvenlik endişeleri nedeniyle yarın, cuma ve cumartesi günleri yapılacak üç konserin iptal edildiği duyuruldu. Biletlerin iade edileceği de eklenmişti.

Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf, 19 yaşındaki bir şüphelinin Viyana'nın bir saat uzağındaki Aşağı Avusturya bölgesinde gözaltına alındığını ve evinde kimyasal maddeler bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, bu şüpheliyle bağlantılı olduğu düşünülen bir diğer kişinin de Viyana'da gözaltına alındığı belirtildi. Her iki kişinin de terör örgütü sempatizanı oldukları, internet üzerindeki aktiviteleriyle tespit edildi.

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