Tatil kısa sürdü! Mert Ramazan Demir işbaşı yapıyor!

OGM Pictures’ın popüler dizisi Yalı Çapkını'nda Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'in başrolünü üstleneceği, daha önce "Metruk Adam" olarak duyurulan filmin adı "Tamir Adam" olarak değiştirildi.

Başarılı yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı’nın yöneteceği "Tamir Adam" filminin senaryosu, Murat Uyurkulak ve Deniz Madanoğlu tarafından yeniden kaleme alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Filmin okuma provası bugün gerçekleştirilirken, çekimlerin ise bugün İstanbul'da başlayacağı bildirildi.

Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer alacağı bu projede, usta oyuncu Ercan Kesal, Kızılcık Şerbeti’nin genç yıldızı Rahimcan Kapkap ve Kulüp dizisindeki performansıyla dikkat çeken minik oyuncu Ada Erma da önemli rollerde karşımıza çıkacak.

Demir'in sinema kariyerinde önemli bir adım olan "Tamir Adam"ın çekimleri büyük bir merakla bekleniyor.