'Taş Kağıt Makas'a güçlü takviye! O geliyor...

Taş Kağıt Makas'a “Mafya Marko” rolüyle Uraz Kaygılaroğlu katıldı. İşte detaylar...

'Taş Kağıt Makas'a güçlü takviye! O geliyor...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2024 12:41

MF Yapım'ın imza attığı ve hikâyesiyle ekranların en özel dizileri arasında yer alan "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin merakla beklenen yeni sezonu için okuma provası gerçekleştirildi.

Diziye bu sezon, "Mafya Marko" rolüyle Uraz Kaygılaroğlu da katılıyor. Yeraltı dünyasının kilit isimlerinden biri olan "Marko" karakterine hayat verecek olan Kaygılaroğlu, bu yeni rolüyle ekranlarda fenomene dönüşecek gibi görünüyor.

Bir baba ve oğlun adalet savaşı üzerine kurulu olan dizinin başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük ve Yüsra Geyik yer alıyor. Kadroda ayrıca Hande Doğandemir, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Şen ve Atsız Karaduman gibi başarılı isimler de bulunuyor.

Yeni sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyecek "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu", heyecan dolu bölümleriyle yakında izleyiciyle buluşacak.

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