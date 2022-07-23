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Gecce Magazin Haberleri

Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandı!

Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik' sevenleriyle buluştu. Şarkının yayınlanan klibi kısa sürede trend videolar arasına girdi.

Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandı!
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi : 23-07-2022 12:45

Sözleriyle ve klibiyle çok konuşulan 'Geççek' şarkısından sonra yeni parçası merakla beklenen Tarkan, 'Yap Bi Güzellik'i hayranlarıyla buluşturdu. Şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait.

 

"Yap Bi Güzellik"in sözleri şöyle:

Koyunca geceleri başımı yastığa
Uyku düşman kesiliyor bana
Paramparça dağıldım
Toplayamadım bir daha

Olamadık ki hakim şu dilimize
Gölge ettik saadetimize
Gittin ya öfkenle kol kola
O an yıkıldım yere

Sen de üzülüyorsun biliyorum
Pişmansın ama
Geri adım attıramıyorsun gururuna

Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım

Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım

Dön kavuşalım
Öp barışalım
Tatlı tatlı gel konuşalım

Dön kavuşalım
Öp barışalım
Gel de aşkın gönlünü alalım

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