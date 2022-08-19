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Gecce Magazin Haberleri

Tarkan’dan eşi ve kızıyla tatil pozları…

Tarkan, geçtiğimiz aylarda eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile gittiği Seyşeller tatilinde çekilen aile pozlarını Instagram'da paylaştı. Megastar, gönderisine "Daha önce de fotoğraflar paylaştığım Seyşeller tatilinden işte birkaç kare daha!" notunu düştü.

Tarkan’dan eşi ve kızıyla tatil pozları…
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2022 15:38

Tarkan, Instagrama iyice alıştı. Paylaşımlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Megastar, bu kez eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya çıktığı Seyşeller tatilinde çekilen aile pozlarını Instagram sayfasına yükledi. 

 

Usta müzik adamı fotoğraflarının altına "Bu sıcak yaz günlerinde bir tatil 'tbt'si güzel olur dedim. Daha önce de fotoğraflar paylaştığım Seyşeller tatilinden işte birkaç kare daha!" notunu düştü.

Paylaşımlarıyla kısa sürede yoğun ilgi gören Tarkan'ın kareleri, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o kareler:

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