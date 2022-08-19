Tarkan’dan eşi ve kızıyla tatil pozları…

Tarkan, Instagrama iyice alıştı. Paylaşımlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Megastar, bu kez eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya çıktığı Seyşeller tatilinde çekilen aile pozlarını Instagram sayfasına yükledi.

Usta müzik adamı fotoğraflarının altına "Bu sıcak yaz günlerinde bir tatil 'tbt'si güzel olur dedim. Daha önce de fotoğraflar paylaştığım Seyşeller tatilinden işte birkaç kare daha!" notunu düştü.

Paylaşımlarıyla kısa sürede yoğun ilgi gören Tarkan'ın kareleri, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o kareler:

