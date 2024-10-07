Tarkan: "Erkekliğimden utanır oldum"

İstanbul'da iki genç kadının vahşice katledilmesi olayının ardından Tarkan'da bir mesaj yayınladı.

Tarkan:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2024 11:07

Megastar Tarkan, İstanbul’da iki genç kadının vahşice katledilmesinin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir açıklama yayınlayarak tepkisini dile getirdi. Kadına yönelik artan şiddete karşı sessiz kalmayan sanatçı, yaptığı sert açıklamayla toplumsal farkındalığa vurgu yaptı.

Tarkan, paylaşımında şunları söyledi: “Kadının, çocuğun, doğanın, hayvanın... Dünyanın başına ne kötülük geliyorsa erkek yüzünden geliyor. Şiddet, cinayet, taciz, tecavüz, savaşlar... Erkekliğimden utanır oldum. Tüm kalbimle ve desteğimle yanınızdayım kadınlar.”

Megastar’ın bu sözleri, sosyal medyada kısa sürede geniş bir yankı uyandırırken, sanatçıya binlerce destek mesajı yağdı. Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi gerektiğini belirten Tarkan, sanatçı kimliğinin yanı sıra toplumsal olaylara duyarlılığıyla da büyük takdir topladı.

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