Advert

Tarım Kredi Market'ten evlere şenlik müthiş indirim! Raflarda her şey 4.50 TL, 19.90 TL, 49.95 TL'ye düştü!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 7-13 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak bir kampanya ile müşterilerine indirimli ürünler sunuyor.

Tarım Kredi Market'ten evlere şenlik müthiş indirim! Raflarda her şey 4.50 TL, 19.90 TL, 49.95 TL'ye düştü!
Yayın Tarihi : 2023-07-13 14:14

Raflarda her şey 4.50 TL, 19.90 TL, 49.95 TL'ye düştü! Tarım Kredi Market'ten evlere şenlik müthiş indirim-  Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 7-13 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak bir kampanya ile müşterilerine indirimli ürünler sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, temel ihtiyaç ürünlerinden tavuk, süt, içecek ve yağ gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. 

Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu Katma Değer Vergisi (KDV) zammı nedeniyle fiyatların artması beklenirken, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yapılan indirimler, müşteriler için ekonomik avantaj sağlamaktadır. KDV zammının ardından mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV dilimi yüzde 10'a, yüzde 18'lik KDV dilimi ise yüzde 20'ye yükseldi. 

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki indirimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim talimatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yayımlanan katalogda, birçok ürünün fiyatında düşüşler yaşandı. 

  • Elidor şampuan: 42.90 TL
  • Signal white now: 45.90 TL
  • Rexona men deodorant: 56.90 TL
  • Rexona deodorant: 56.90 TL
  • Familia havlu natural 16'lı: 94.90 TL
  • Duru kalıp sabun: 39.90 TL
  • Dove yoğun bakım şampuan: 59.90 TL
  • Aynes yarım yağlı süt: 17 TL
  • 4'lü alım fiyatı: 58 TL
  • Tks ayran: 4.50 TL
  • Sütaş meyveli yoğurt: 19.90 TL
  • Sütaş süzme peynir 500 gram: 49.95 TL
  • Sütaş süzme peynir 900 gram: 82.95 TL
  • Tks şişe ayran: 19.25 TL
  • Tks tam yağlı doğal yoğurt 500 gram: 12.75 TL
  • Tks tam yağlı doğal yoğurt 1500 gram: 33.50 TL
  • Tk süt 200 ml: 4.75 TL
  • Bakpiliç donuk but pirzola: 83.90 TL
  • Fısh Fısh donuk temizlenmiş çipura: 99.90 TL
  • Fısh Fısh donuk temizlenmiş levrek: 108.90 TL
  • Fısh Fısh donuk karides: 43.90 TL
  • Bakpiliç donuk küçük fileto: 88.90 TL
  • Torku kremalı bisküvi: 14.75 TL
  • Torku favorimo bisküvi: 14.75 TL
  • TK soğuk çay: 8.95 TL
  • Ruffles: 23.90 TL
  • Pepsi 2.5 lt: 29.90 TL
  • Lay's klasik: 23.90 TL
  • Sprite/Fanta: 16.90 TL
  • Coca Cola: 16.90 TL
  • Doritos: 23.90 TL
  • TK tereyağı: 39.90 TL
  • Aynes laktozsuz süt: 16.90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri tarafından sunulan bu indirimler, müşterilerin temel ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılamalarını sağlamaktadır. Kampanya 13 Temmuz'da sona ereceğinden, indirimli ürünlerden faydalanmak isteyenlerin bu tarihleri dikkate alması önemlidir.

Benzer Haberler
Emekli maaşınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız “95.850 TL” ödeme alın! Şimdi başvurun! Emekli maaşınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız “95.850 TL” ödeme alın! Şimdi başvurun!
BİM 18 Temmuz aktüel kataloğuyla indirimin fitilini ateşledi! Büyük furya izdihamı, tam 81 ilde fırsat üstüne fırsat... BİM 18 Temmuz aktüel kataloğuyla indirimin fitilini ateşledi! Büyük furya izdihamı, tam 81 ilde fırsat üstüne fırsat...
Milyonlarca aileye hızır gibi yetişti! 24.500 TL ile 29.000 TL ödeme yapılıyor! 17 Temmuz Pazartesi hesapta Milyonlarca aileye hızır gibi yetişti! 24.500 TL ile 29.000 TL ödeme yapılıyor! 17 Temmuz Pazartesi hesapta
Piyasa tozduman! Tüm hesaplar altüst oldu! Selçuk Geçer'den şoke eden dolar kuru tahmini Piyasa tozduman! Tüm hesaplar altüst oldu! Selçuk Geçer'den şoke eden dolar kuru tahmini
1800 gün prim ve 10 yılla anında SGK'dan emekli olun! Sistem değişti! Bunu yapan emekli oluyor! 1800 gün prim ve 10 yılla anında SGK'dan emekli olun! Sistem değişti! Bunu yapan emekli oluyor!
Kia, tüm markalara gözdağı verdi! O modeli 489.900 TL indirimle satıyor! Bayilerde kuyruk oldu Kia, tüm markalara gözdağı verdi! O modeli 489.900 TL indirimle satıyor! Bayilerde kuyruk oldu
ÇOK OKUNANLAR
Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!
  • 10-07-2023 13:40

Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!
  • 12-07-2023 19:22

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi
  • 12-07-2023 09:48

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar
  • 13-07-2023 10:49

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar

Renault piyasayı ters düz edecek! 365.000 TL'lik modelini getirdi! Kapış kapış satılacak!
  • 11-07-2023 12:30

Renault piyasayı ters düz edecek! 365.000 TL'lik modelini getirdi! Kapış kapış satılacak!