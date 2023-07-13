Tarım Kredi Market'ten evlere şenlik müthiş indirim! Raflarda her şey 4.50 TL, 19.90 TL, 49.95 TL'ye düştü!

Raflarda her şey 4.50 TL, 19.90 TL, 49.95 TL'ye düştü! Tarım Kredi Market'ten evlere şenlik müthiş indirim- Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 7-13 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak bir kampanya ile müşterilerine indirimli ürünler sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, temel ihtiyaç ürünlerinden tavuk, süt, içecek ve yağ gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu Katma Değer Vergisi (KDV) zammı nedeniyle fiyatların artması beklenirken, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yapılan indirimler, müşteriler için ekonomik avantaj sağlamaktadır. KDV zammının ardından mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV dilimi yüzde 10'a, yüzde 18'lik KDV dilimi ise yüzde 20'ye yükseldi.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki indirimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim talimatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yayımlanan katalogda, birçok ürünün fiyatında düşüşler yaşandı.

Elidor şampuan: 42.90 TL

Signal white now: 45.90 TL

Rexona men deodorant: 56.90 TL

Rexona deodorant: 56.90 TL

Familia havlu natural 16'lı: 94.90 TL

Duru kalıp sabun: 39.90 TL

Dove yoğun bakım şampuan: 59.90 TL

Aynes yarım yağlı süt: 17 TL

4'lü alım fiyatı: 58 TL

Tks ayran: 4.50 TL

Sütaş meyveli yoğurt: 19.90 TL

Sütaş süzme peynir 500 gram: 49.95 TL

Sütaş süzme peynir 900 gram: 82.95 TL

Tks şişe ayran: 19.25 TL

Tks tam yağlı doğal yoğurt 500 gram: 12.75 TL

Tks tam yağlı doğal yoğurt 1500 gram: 33.50 TL

Tk süt 200 ml: 4.75 TL

Bakpiliç donuk but pirzola: 83.90 TL

Fısh Fısh donuk temizlenmiş çipura: 99.90 TL

Fısh Fısh donuk temizlenmiş levrek: 108.90 TL

Fısh Fısh donuk karides: 43.90 TL

Bakpiliç donuk küçük fileto: 88.90 TL

Torku kremalı bisküvi: 14.75 TL

Torku favorimo bisküvi: 14.75 TL

TK soğuk çay: 8.95 TL

Ruffles: 23.90 TL

Pepsi 2.5 lt: 29.90 TL

Lay's klasik: 23.90 TL

Sprite/Fanta: 16.90 TL

Coca Cola: 16.90 TL

Doritos: 23.90 TL

TK tereyağı: 39.90 TL

Aynes laktozsuz süt: 16.90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri tarafından sunulan bu indirimler, müşterilerin temel ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılamalarını sağlamaktadır. Kampanya 13 Temmuz'da sona ereceğinden, indirimli ürünlerden faydalanmak isteyenlerin bu tarihleri dikkate alması önemlidir.