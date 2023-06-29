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Tarım Kredi Markette bayramın 2. gününe özel bomba indirim! Onlarca üründe fiyatlar yarı yarıya düştü

Son dönemde yaşanan enflasyon hareketleri, gıda ürünleri başta olmak üzere birçok temel ihtiyacın fiyatlarında artışlara neden oldu.

Tarım Kredi Markette bayramın 2. gününe özel bomba indirim! Onlarca üründe fiyatlar yarı yarıya düştü
Yayın Tarihi : 2023-06-29 10:17

Onlarca üründe fiyatlar yarı yarıya düştü! Tarım Kredi Markette bayramın 2. gününe özel bomba indirim- Son dönemde yaşanan enflasyon hareketleri, gıda ürünleri başta olmak üzere birçok temel ihtiyacın fiyatlarında artışlara neden oldu. Bu durum karşısında zincir marketler, vatandaşları desteklemek ve bütçelerini rahatlatmak amacıyla yeni kampanyalar düzenlemeye başladı. Tarım Kredi Marketleri ise devlet desteğiyle birlikte birçok üründe indirimler yaparak vatandaşların yanında yer almaktadır.

Gıda ve temizlik ürünlerindeki fiyat artışlarına karşı önlem olarak Tarım Kredi Marketleri tarafından duyurulan yeni indirim fırsatlarıyla vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecek. Süt ve süt ürünleri, tuvalet kağıdı gibi birçok üründe ciddi düşüşler gerçekleştirildi. Bu hafta açıklanan yeni indirimler, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Tarım Kredi Marketleri, sunduğu indirimlerle vatandaşlara temel gıda ve temizlik ürünlerini daha ekonomik bir şekilde satın alma imkanı sunuyor. Bu indirimler, Tarım Kredi Marketleri tarafından resmi olarak duyuruldu ve 25 Haziran itibariyle geçerli olmaya başladı. İşte yeni indirimlerden bazıları:

  • Sabah margarin 8.25 TL
  • Parex trend bulaşık eldiveni 22.90 TL
  • Parex trend klasik oluklu bulaşık süngeri 10.90 TL
  • Parex flowers temizlik bezi 14.90 TL
  • Sünger bright ovma teli 12.90 TL
  • Elit limon kolonyası 37.90 TL
  • Elit sıvı sabun 11.90 TL
  • Dove onarıcı yoğun bakım şampuanı 59.90 TL
  • Familia natural tuvalet kağıdı 139.90 TL
  • Elit havlu kağıt 39.90 TL
  • Bingo sıvı çamaşır deterjanı 62.90 TL
  • Vernel çamaşır yumuşatıcısı 29.90 TL
  • Coca cola - Fanta pet şişe 21.90 TL
  • Kızılay maden suyu 16.90 TL
  • TK uht süt 16.25 TL
  • TK uht yarım yağlı süt 15.25 TL
  • Kaanlar salamura siyah zeytin 69.90 TL
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