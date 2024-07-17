Tam Tamına 15 BİN TL Emekliye Ödeme Onaylandı

Emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilen temmuz ayı kampanyasında 15.000 TL nakit avans ödemeleri kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından emekli maaşı alan vatandaşlara yapılmaktadır.

Devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak kullanabileceğiniz 15.000 TL nakit avans limitlerinde 12 ay vadeye kadar taksitli nakit avans kullanabilme özelliği ile Bu paralar emekli maaşı hesabınıza artı para olarak yatacaktır.

Devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak nakit ihtiyacı olan vatandaşlar emekli maaşlarını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsa başvurularını gerçekleştirerek uygun faiz oranları ile birlikte bu kredileri kullanabilir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faizlerle hızlı bir şekilde Kredi ödemelerini gerçekleştirirken 15.000 TL artı parayı hesaplarına yatıracak ve özellikle daha önce banka üzerinden kredi kullanmadıysanız sizlere yüksek limitli kredi kullandıracaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar kullanacakları kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluştururken 100.000 TL'ye kadar 24 ay vade 100.000 TL üzerinde ise 12 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabiliyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit avans başvurularını banka hesabınız üzerinden kullanmış olduğunuz internet bankacılığı ile birlikte yapabilir veya bankanın şubelerine giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanmak istediğinizi belirtebilirsiniz.