Tam anlamıyla İHYA olacaksınız! EYT'li olan ama emekli olmayanlar bu haber size!

EYT'li olan ama emekli olmayanlar bu haber size! Tam anlamıyla İHYA olacaksınız- 2023 yılının başında yürürlüğe giren EYT yasası ile 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açıldı. Emeklilik fırsatıyla birlikte birçok kişi başvurularını yaparak emekli olma sürecine adım attı ve emekli maaşını almaya başladı.

Ancak, EYT'li olup da emekli olamayan kişiler için Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından yapılan bir açıklama, dikkat edilmesi gereken önemli noktalara işaret etti. Erdursun'un açıklamalarına göre, bu konuda dikkate alınması gereken 8 önemli nokta şunlar:

Sigortalılık Süresi ve Prim Günleri: 08.09.1999 tarihine kadar sigorta başlangıcı olup, sigortalılık süresi veya prim gün sayısı tamamlanmayan EYT'li sayısı oldukça fazladır. Prim Gün Sayısı Üstünlüğü: Son 2520 gün içinde prim gün sayısı Bağ-Kur'da daha fazla olan kişiler, emeklilik hakkını elde etmek için gerekli olan prim gün sayısını tamamlamalıdır. Bağ-Kur'da bu durum kadınlar için 7200 gün, erkekler için 9000 gün olarak öngörülmektedir. Öncelikli Emeklilik: Son 2520 gün içinde en fazla prim ödendiği statüden emekli olunacaktır. Bu durum SSK, Bağ-Kur veya diğer sigorta statülerini içerebilir. SSK Emekliliği Avantajı: SSK'dan emekli olmak, bazı durumlarda daha avantajlı olabilir. Ortaklık Durumu: İşyeri ortağı olanlar için 2019/9 sayılı Genelgeye dikkat etmek gereklidir. Bağ-Kur'dan SSK'ya Geçiş: Bağ-Kur'da emekli olabilmek için gereken süre 3 yıl 6 aydan daha uzunsa, SSK'ya geçiş düşünülebilir. Sahte Sigortalılık Riski: Kendini sigortalı gösteren fakat gerçekte çalışmayan kişilerin emeklilik hakları ileride tehlikeye girebilir. Bağ-Kur Sürelerinin İhya Edilmesi: Geçmişteki Bağ-Kur süreleri ödenmediyse, bu sürelerin ihya edilmesinin fayda analizi yapılmalıdır.

Erdursun, açıklamalarının sonunda, bu konularda daha fazla bilgi almak veya kişisel durumlarına göre adımlar atmak isteyen kişilerin kendisi ile iletişime geçmelerini istemiştir. Emeklilik hakkının doğru ve güvenilir şekilde elde edilmesi için uzman görüşüne danışmak önemlidir.