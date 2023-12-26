Tahsis Numarasına Göre SSK Bağ-Kur İkramiye Tarihleri!

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türkiye'deki çalışan emekliler için sevindirici bir haber geldi. Hükümet, sadece çalışmayan emeklilere sunulan 5 bin TL'lik özel ikramiyenin artık çalışan emeklilere de verileceğini duyurdu. Bu karar, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor ve ödeme detayları merakla bekleniyor. Başlangıçta sadece çalışmayan emeklilere yönelik olan bu ödeme, çalışan emekliler arasında haksızlık yarattığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Bu tepkiler üzerine hükümet, çalışan emeklilere de aynı ikramiyenin verilmesine karar verdi. Sağlık Güvencesi Kurumu (SGK), Meclis süreci tamamlandıktan sonra ödemeleri yapmaya başlayacak.

2024 yılına girmemize sayılı günler kala, ‘Çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?’ sorusu gündeme geldi. SGK, Meclis’in bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra hızla ödeme planını devreye sokacak. Eğer Meclis süreci hızlı bir şekilde tamamlanırsa, ödemelerin 31 Aralık’a kadar hesaplara yatırılması hedefleniyor. Ancak bu süre zarfında ödemeler yapılamazsa, ikramiyeler 15 Ocak 2024 tarihinden önceki haftalarda hesaplara aktarılacak.

SSK Bağ-Kur İkramiye Tarihleri

İkramiye ödemeleri, emekli maaşları gibi sıralı bir sistemle yapılacak. 4A (SSK) kapsamında emekli maaşı alanlar için ödeme tarihleri, tahsis numaralarının son rakamlarına göre şu şekilde belirlendi:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Ocak,

Son rakamı 7 olanlar 18 Ocak,

Son rakamı 5 olanlar 19 Ocak,

Son rakamı 3 olanlar 20 Ocak,

Son rakamı 1 olanlar 21 Ocak,

Son rakamı 8 olanlar 22 Ocak,

Son rakamı 6 olanlar 23 Ocak,

Son rakamı 4 olanlar 24 Ocak,

Son rakamı 2 olanlar 25 Ocak,

Son rakamı 0 olanlar 26 Ocak tarihinde ödemelerini alacaklar.

4B (Bağ-Kur) kapsamında emekli maaşı alanlar için de benzer bir ödeme planı hazırlandı:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25 Ocak,

Son rakamı 3 ve 1 olanlar 26 Ocak,

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar 27 Ocak,

Son rakamı 2 ve 0 olanlar 28 Ocak tarihinde ödemelerini alacaklar.

Bu düzenleme, çalışan emeklilere Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü anısına sunulan bu özel ikramiyeden yararlanma fırsatı tanıyor. İkramiye ödemelerinin sıralaması ve tarihleri, emeklilerin bu özel yardımı alırken ne zaman ve nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair net bir yol haritası sunuyor. Ayrıca, Meclis sürecinin hızlı tamamlanması, emekli vatandaşların bekledikleri ikramiyelere daha erken ulaşmalarını sağlayabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu durum, özellikle pandemi sonrası ekonomik zorluklarla mücadele eden emekliler için önemli bir destek olarak görülüyor.