Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kalbini Cengiz Ünder'e kaptırdı!

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder'in aşkı ortaya çıktı! Çiftin şu anda gözlerden uzak bir yerde tatilde olduğu ortaya çıktı. İkili, çıkan haberler sonrası sessizliğini korudu.
ETİKET ELE VERDİ
Kalaycıoğlu, sevgilisiyle çıktığı tatilde çekilen mavi bikinili fotoğrafını, 550 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Bulunduğu konumu da belirten Survivor Aleyna, Marsilya'nın doğusunda yer alan Cassis bölgesini etiketledi. Cengiz Ünder, geçtiğimiz yıl İtalyan ekibi Roma'dan Fransa'nın Olimpik Marsilya takımına transfer olmuştu.