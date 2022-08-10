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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kalbini Cengiz Ünder'e kaptırdı!

'Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası da adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Çıkardığı şarkı ie müzik dünyasına adım atan 24 yaşındaki güzel, son olarak özel hayatıyla gündemde. Survivor Aleyna'nın, adının aşk dedikodularına karıştığı yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile ilk fotoğrafı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kalbini Cengiz Ünder'e kaptırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2022 15:56

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder'in aşkı ortaya çıktı!  Çiftin şu anda gözlerden uzak bir yerde tatilde olduğu ortaya çıktı. İkili, çıkan haberler sonrası sessizliğini korudu.

ETİKET ELE VERDİ

Kalaycıoğlu, sevgilisiyle çıktığı tatilde çekilen mavi bikinili fotoğrafını, 550 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Bulunduğu konumu da belirten Survivor Aleyna, Marsilya'nın doğusunda yer alan Cassis bölgesini etiketledi. Cengiz Ünder, geçtiğimiz yıl İtalyan ekibi Roma'dan Fransa'nın Olimpik Marsilya takımına transfer olmuştu.

 

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