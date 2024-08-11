Süper Loto’da Büyük İkramiye Devretti: 11 Ağustos Çekiliş Sonuçları

Süper Loto’da Büyük İkramiye Devretti: 11 Ağustos Çekiliş Sonuçları
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Yayın Tarihi : 11-08-2024 23:48

11 Ağustos Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, saat 21:30’da başladı. Çekilişin ardından, büyük ikramiyeyi kazanan 6 bilen çıkmayınca tam 61.761.654,72 TL devretti. 5 bilen 8 talihli ise kişi başı 180.117,55 TL kazandı. Süper Loto oynayanlar, bilet numaraları ile sonuçlarını Milli Piyango Online ekranından sorgulayabilir. Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 sayıyı doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanmayı hedefleyen bir oyundur. Çekilişler her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenleniyor.

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