Sümeyye Aydoğan Maslak'ta objektiflere yakalandı

Sümeyye Aydoğan, Maslak'taki bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Sümeyye Aydoğan Maslak'ta objektiflere yakalandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2024 10:51

Genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, Maslak'taki bir mekândan çıkarken basın mensuplarının kameralarına yakalandı. 25 yaşındaki Aydoğan, gazetecileri görünce hızlı adımlarla otomobiline doğru ilerleyerek soruları yanıtsız bıraktı.

"Kolay gelsin" demekle yetinen Aydoğan, basın mensuplarının ilgisine rağmen açıklama yapmaktan kaçındı. Oyuncunun bu sessizliği, hayranları ve medya tarafından merak konusu oldu.

Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerindeki yükselişiyle dikkat çekerken, özel hayatını gözlerden uzak tutmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Afra Saraçoğlu'ndan New York sokaklarında maskeli paylaşım Afra Saraçoğlu'ndan New York sokaklarında maskeli paylaşım
Mehmet Yılmaz Ak ve Almila Ahri'den Bodrum'da romantik tatil Mehmet Yılmaz Ak ve Almila Ahri'den Bodrum'da romantik tatil
Milli Kaleci Mert Günok, Bodrum'da ailesiyle tatilde Milli Kaleci Mert Günok, Bodrum'da ailesiyle tatilde
Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'te romantik tatil keyfi Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'te romantik tatil keyfi
DİKKAT ÇEKEN Emekli Haberi! Maaşlara Zam Geldi Ama ZAMLI Maaşlar Yatmadı! Ne Zaman YATACAK? DİKKAT ÇEKEN Emekli Haberi! Maaşlara Zam Geldi Ama ZAMLI Maaşlar Yatmadı! Ne Zaman YATACAK?
ZAMLI MAAŞLAR YATACAK! Emeklinin Zamlı Maaşları Ne Zaman Yatacak? Emekliye Zam TBMM Onaylandı! ZAMLI MAAŞLAR YATACAK! Emeklinin Zamlı Maaşları Ne Zaman Yatacak? Emekliye Zam TBMM Onaylandı!
ÇOK OKUNANLAR
Yasemin Özilhan Bodrum'da tatilin tadını çıkardı
  • 15-07-2024 09:15

Yasemin Özilhan Bodrum'da tatilin tadını çıkardı

Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
  • 12-07-2024 11:34

Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi

Milli Futbolcular EURO 2024 sonrası Bodrum'da tatil yapıyor
  • 12-07-2024 11:45

Milli Futbolcular EURO 2024 sonrası Bodrum'da tatil yapıyor

Aslı Enver dönüyor! İşte yeni dizisi...
  • 12-07-2024 16:03

Aslı Enver dönüyor! İşte yeni dizisi...

Şeyma Subaşı'nın Bodrum'da lüks tatili
  • 15-07-2024 11:45

Şeyma Subaşı'nın Bodrum'da lüks tatili