Sümeyye Aydoğan Maslak'ta objektiflere yakalandı

Genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, Maslak'taki bir mekândan çıkarken basın mensuplarının kameralarına yakalandı. 25 yaşındaki Aydoğan, gazetecileri görünce hızlı adımlarla otomobiline doğru ilerleyerek soruları yanıtsız bıraktı.

"Kolay gelsin" demekle yetinen Aydoğan, basın mensuplarının ilgisine rağmen açıklama yapmaktan kaçındı. Oyuncunun bu sessizliği, hayranları ve medya tarafından merak konusu oldu.

Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerindeki yükselişiyle dikkat çekerken, özel hayatını gözlerden uzak tutmaya devam ediyor.