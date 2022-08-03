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Sude Burcu'dan Mert Öcal'a: Dünya yakışıklım benim

Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu'nun mutlu birliktelikleri devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan çiftten Burcu, son olarak sevgilisinin 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü'nü kutladı. 39 yaşındaki Öcal da bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte detaylar...

Sude Burcu'dan Mert Öcal'a: Dünya yakışıklım benim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2022 14:41

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda yer alan ve yarışmanın başlamasından birkaç hafta sonra aşk yaşadıkları ortaya çıkan Suda Burcu ile Mert Öcal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 

İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen ikiliden Sude Burcu, Mert Öcal'ın Dünya Yakışıklılar Günü'nü kutladı. Öcal'ın pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Burcu, "Yalnız bugün Dünya Yakışıklılar Günü'ymüş. Kutlu olsun aşkım... Dünya yakışıklım benim" diye yazdı.

Sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Mert Öcal ise aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından "Teşekkürler aşk" notuyla yayınladı.

 

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