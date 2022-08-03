Sude Burcu'dan Mert Öcal'a: Dünya yakışıklım benim

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda yer alan ve yarışmanın başlamasından birkaç hafta sonra aşk yaşadıkları ortaya çıkan Suda Burcu ile Mert Öcal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen ikiliden Sude Burcu, Mert Öcal'ın Dünya Yakışıklılar Günü'nü kutladı. Öcal'ın pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Burcu, "Yalnız bugün Dünya Yakışıklılar Günü'ymüş. Kutlu olsun aşkım... Dünya yakışıklım benim" diye yazdı.

Sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Mert Öcal ise aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından "Teşekkürler aşk" notuyla yayınladı.