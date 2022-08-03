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Gecce Magazin Haberleri

Su Soley'den enerji dolu klip

Alternatif pop müziğin güçlü kadın sanatçılarından Su Soley, Kabuk albümünün ilk video klibini ''Pardon'' isimli şarkısına çekti.

Su Soley'den enerji dolu klip
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi : 03-08-2022 17:22

15 sene önce yazıp bestelediği ilk şarkılardan biri olan Pardon şarkısının klip çekimi için Gökhan Fırat yönetmenliğinde ve Hüseyin Sami Büyükgezici görüntü yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Su Soley'in bir konser günü ekrana yansıyor. 

Su Soley'in evindeki minik detaylarla başlayan klip, konser hazırlık aşamaları ve enerji dolu sahne performansının görüntüleri ile son buluyor. 

Klipteki saç, makyaj ve styling'i ile izleyenlere yaz havasını buram buram yaşatan sanatçı, kulisteki hareketli halleri ve sahnedeki bitmeyen enerjisi ile de kendine hayran bırakıyor. 

Su Soley'in kendi yapım firması Soley Tunes'tan yayınlanan Kabuk albümünün ilk video klibi ''Pardon'', tüm platformlarda yayında.

 

 

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