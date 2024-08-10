Stellantis'ten Kritik Karar: Ram 1500 Classic Üretimi Sonlandırılıyor, İşten Çıkarmalar Başlayacak

Stellantis, yeni Ram 1500’ün piyasaya sürülmesiyle birlikte Ram 1500 Classic'in üretiminin Warren Kamyon Montaj Fabrikası'nda bu yılın sonlarında sona ereceğini duyurdu. Açıklamada, bu değişiklikle birlikte fabrikanın iki vardiyadan tek vardiya çalışma modeline geçeceği belirtilirken, tesisin diğer operasyonlarının Jeep Wagoneer üretimini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Ram 1500 Classic'in üretiminin sonlanmasının ardından, fabrikanın iş gücü yeniden yapılandırılacak ve ekim ayında işten çıkarmaların başlayacağı öngörülüyor. Bu durum, fabrikanın iş gücü ve üretim sürecinde önemli değişikliklere yol açacak.