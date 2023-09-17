Stefan Kuntz sepetlendi! Yeni teknik direktör Sergen Yalçın mı olacak?

Türkiye A Milli Futbol takımı son dönemde beklenen performansı sergileyemiyor. Kötü gidişatın sorumlusu olarak ise teknik direktör Stefan Kuntz görüldü ve Alman teknik adam ile yollar ayrıldı. Kuntz ile yolların ayrıldığına dair çıkan haberlerin hemen ardından ise sosyal medyanın gündemine Sergen Yalçın ismi yerleşti. Peki milli takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın mı olacak?

Türkiye Euro 2024 Avrupa Kupası elemelerinde mücadele ediyor. Her ne kadar D grubunda lider Hırvatistan'ın ardından 2. sırada yer alsa da taraftarlar Türkiye'nin gidişatından ve oynanan oyundan memnun değil. Türkiye A Milli Futbol takımının kötü gidişatı teknik direktör Stefan Kuntz'u görevinden etti. Alman teknik adamın görevine son verildiği haberi hem yazılı basında hem de sosyal medyada hızla yayıldı.

Stefan Kuntz'un görevine son verildikten sonra milli takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu oldu. Taraftarların aklında ve dilinde iki isim bulunuyor. Bu isimlerden biri daha önce sayısız başarıya imza atmış ve milli takımı da çalıştırmış olan "İmparator" lakaplı teknik adam Fatih Terim. Diğer isim ise özelliklte Beşiktaş kariyeriyle efsane futbolcular arasına giren ve efsanesi olduğu kulüple teknik direktör olarak şampiyonluk yaşamayı başaran nadir hocalardan biri olan Sergen Yalçın.

Milli Takımın Performansı Eleştiri Konusu

Alman teknik adam Stefan Kunzt göreve geldiğinden bu yana Türkiye A Milli Futbol takımının performansı eleştirilerin hedefi halinde. Son olarak Euro 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden Türkiye, Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Grupta budan önceki karşılaşmalarında sadece Letonya karşısında 3 puan almayı başaran ve Türkiye'den kalite bakımından oldukça alt bir düzeyde bulunan Ermenistan karşısında yaşanan puan kaybı Kuntz için bardağı taşıran son damla oldu.

Ermenistan maçının ardından bir de hazırlık maçı oynayan Türkiye bu maçta Japonya ile karşı karşıya geldi. Her ne kadar hazırlık karşılaşması olsa da bu maçta Türkiye'nin gösterdiği performans ve 4-2'lik hezimet olarak değerlendirilebilecek sonuç Kuntz'un Almanya'ya dönüş bileti oldu.

Bugün haber ajanslarına son dakika gelişmesi olarak düşen bir gelişme futbol kamuoyunda bomba etkisi yarattı. Beklenen bir gelişme olsa da Kuntz'un gidişinden çok yeni gelecek teknik direktör sosyal medyada gündem oldu.

Milli takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın mı olacak?

TFF'den yapılan açıklamayla birlikte Stefan Kuntz ile Türkiye A Milli Takımı'nın yolları resmen ayrılmış oldu. Ayrılık haberinin ardından Sergen Yalçın'ın ismi bir anda sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu. Sosyal medya kullanıcılarının neredeyse tamamı Türkiye A Milli Takımını bundan sonra Sergen Yalçın'ın yönetmesini istiyor.

Futbolculuk yıllarında Beşiktaş'ın efsane futbolcularından biri olan Sergen Yalçın sayısız başarı elde etmişti. Ardından teknik direktörük kariyerine başlayan Yalçın, Sivasspor, Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Alanyaspor gibi takımları çalıştırdıktan sonra efsanesi olduğu Beşiktaş'ın başına geçti. Oldukça başarılı bir sezon geçiren Sergen Yalçın, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonu olmayı başarırken, aynı sezon Türkiye Kupası'nı da kazandı.

Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluk başarısının yanında oynattığı futbolla da taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Sergen Yalçın, ayrıca artık kariyerinde düşüşe geçen bazı futbolcuları yeniden yıldızlaştırmasıyla da tanınıyor. Her ne kadar sosyal medyada ismi Türkiye A Milli Takımı ile anılsa da henüz resmi bir gelişme yok. Resmi teklif gelmesi durumunda Sergen Yalçın'ın milli takım teknik direktörlüğü teklifini reddetmeyeceği düşünülüyor.