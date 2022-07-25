Starlink uyduları Türkiye'den görüntülendi!

Elon Musk'un sahibi olduğu Amerikan uydu şirketi SpaceX'in uzaydan internet sunan Starlink projesi için fırlatılan uydular,Türkiye'den de görüntülendi.

Elon Musk’a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Konya ve Adana gibi bir çok şehirden izlenebildi.

Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Starlink, dünya çapında altyapıdan yoksun olabilecek uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlamak için tasarlanan internet hizmeti olarak biliniyor.