  • 25 TEMMUZ Pazartesi 20:41
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Starlink uyduları Türkiye'den görüntülendi!

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi Türkiye semalarında görüntülendi.

Starlink uyduları Türkiye'den görüntülendi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-07-2022 12:50

Elon Musk'un sahibi olduğu Amerikan uydu şirketi SpaceX'in uzaydan internet sunan Starlink projesi için  fırlatılan uydular,Türkiye'den de görüntülendi.

 

Elon Musk’a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Konya ve Adana gibi bir çok şehirden izlenebildi.

Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

 

Starlink, dünya çapında altyapıdan yoksun olabilecek uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlamak için tasarlanan internet hizmeti olarak biliniyor.

 

Pelin Karahan-Bedri Güntay çiftinin trike keyfi!
İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan ayrıldı mı?
Benzer Haberler
'Kariyer Oyunları 'Kariyer Oyunları"nı kitapta topladı
Temmuz için burç: tüm burçlar için ilişkiler, finans ve sağlık Temmuz için burç: tüm burçlar için ilişkiler, finans ve sağlık
Dijital uyaranlar beynimize atılmış küçük bombalar! Dijital uyaranlar beynimize atılmış küçük bombalar!
Yusuf Gülaçtı Celergen markasıyla ilgili detayları anlattı! Yusuf Gülaçtı Celergen markasıyla ilgili detayları anlattı!
Ferdi Midilli ile yıpranmış saçlara son! Ferdi Midilli ile yıpranmış saçlara son!
Bayram'da altın beslenme önerileri! Bayram'da altın beslenme önerileri!
ÇOK OKUNANLAR
Nagihan Karadere'den Hakan Ural'a:
  • 19-07-2022 14:11

Nagihan Karadere'den Hakan Ural'a: "Evlat olarak sevilmiyor!"

Eşinin imdadına eşi Selçuk İnan yetişti!
  • 19-07-2022 13:16

Eşinin imdadına eşi Selçuk İnan yetişti!

Demet Şener'in mayolu pozu sosyal medyayı salladı!
  • 20-07-2022 14:10

Demet Şener'in mayolu pozu sosyal medyayı salladı!

Seda Sayan'dan yeni pozlar:
  • 23-07-2022 15:22

Seda Sayan'dan yeni pozlar: "Sevgilimin gözünden..."

Nurgül Yeşilçay-Necati Kocabay çifti Marmaris'te!
  • 22-07-2022 10:13

Nurgül Yeşilçay-Necati Kocabay çifti Marmaris'te!