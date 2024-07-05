SSK VE BAĞKUR Emeklisine KÖK MAAŞ Zammı Olacak mı? Bugün Akşam Açıklandı! 1 Milyon Emekli Zam Almayacak!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez enflasyon oranında zam alıyor. Temmuz ayında yapılan zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlenmiş durumda. Bu oran kök aylıklara uygulanacak, ancak 3,7 milyon emekli için bu durum farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yıllık enflasyon artışlarıyla maaşlarını düzenli olarak güncelliyorlar. Ancak bu seferki düzenleme, birçok emekliyi tatmin etmekten uzak görünüyor.

Kök Maaşa Uygulanan Zam ve Etkileri

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, CNBC-e yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bülbül, "1 milyon emekli, kök maaş nedeniyle hiç zam alamayacak. 10 bin TL maaş almaya devam edecek. 2,7 milyon emekli ise zam alacak ama yüzde 24,73'ün altında kalacak" dedi. Kök maaşa yapılan yüzde 24,73 artış sonrası 9 bin 615 TL olan maaş, ek ödemeyle beraber 10 bin TL'nin altında kalacak.

En Düşük Emekli Aylığı Artacak mı?

En düşük emekli aylığının artırılması beklentisi sürüyor. Bülbül, "10 bin TL olan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 veya 13 bin TL’ye çıkarılması bekleniyor. Ancak, kamudaki tasarruf tedbirleri ve enflasyonist ortam nedeniyle bu ihtimal düşük. Bunun çözümü kanuni düzenlemeyle mümkün" dedi. Meclis şu an açık ve bu yönde bir düzenleme yapılabilir.

Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını her ayın 17’si ile 26’sı arasında alıyor. Bağ-Kur emeklileri ise 25’i ile 28’i arasında maaşlarını çekebiliyor. Türkiye’de 16 milyonu aşkın emekli bulunuyor. Emekli maaşları düzenli olarak belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ancak, zam oranları ve kök maaş hesaplamaları emeklilerin bütçelerini nasıl etkileyecek?

Kök Maaş Nedir?

Emeklilere kök aylık ve bunun yüzde 4’ü oranında ek ödeme yapılıyor. İkisinin toplamı, ödenen emekli aylığını oluşturuyor. 10 bin TL altında maaş alanların aylıkları bu nedenle en düşük maaş olan 10 bin TL’ye tamamlanıyor. Bu rakamın altında olan maaşlar kök aylığı ifade ediyor. Örneğin, kök aylığı 7 bin 500 TL olan bir emeklinin maaşı 10 bin TL’ye tamamlanıyor ve hesaba bu rakam yatırılıyor.