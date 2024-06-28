SSK ve bağkur emeklisi için! 14 milyon 300 bin emekliye duyuru yapıldı! 29-30 Haziran tarihlerinde hesabınızda olacak!

SSK ve bağkur emeklisi için! 14 milyon 300 bin emekliye duyuru yapıldı! 29-30 Haziran tarihlerinde hesabınızda olacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2024 18:16

Emekli vatandaşlarımıza yönelik sevindirici bir duyuru yapıldı! Türkiye genelinde 14 milyon 300 bin emekliyi ilgilendiren bu duyuruya göre, Ziraat Bankası, Akbank ve Garanti Bankası tarafından özel ödemeler yapılacak. İşte detaylar ve beklenen tarihler:

Ödeme Detayları ve Banka Promosyonları

Ziraat Bankası tarafından yapılacak ödeme, 10.000 TL'lik bir ödeme şeklinde emekli vatandaşlarımıza sunulacak. Bu ödeme, emeklilerin mali durumlarına destek olacak nitelikte.

Akbank, emekli müşterilerine 10 bin TL kredi ödemesi yapacak. Bu ödeme seçeneği, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir fırsat sunuyor.

Garanti Bankası ise emeklilere 10 bin TL kredi imkanı sağlayacak. Bu özel kredi, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

Ödemelerin Hesaplara Yatırılma Tarihleri

Yapılan duyuruya göre, emekli vatandaşlarımız 29-30 Haziran tarihlerinde söz konusu ödemelerin banka hesaplarına yatırılmasını bekleyebilirler. Bu tarihler, ödemelerin güvenli ve zamanında gerçekleştirilmesi için belirlenmiştir.

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