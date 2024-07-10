SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Duyuru yapıldı! Maaş ZAMMI belli oldu!

Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz ayında maaşlarına yapılacak büyük zammı sabırsızlıkla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıklayacağı enflasyon verileri, emekli maaşlarındaki artış oranlarını belirleyecek. Şu anda konuşulan zam oranları yüzde 25.81 ile yüzde 26.61 arasında değişiyor. Ancak, ek refah payı ile birlikte bu oranların daha da yükselmesi bekleniyor. Emekliler, bu artışla birlikte yaşam standartlarının önemli ölçüde iyileşeceği bir döneme adım atmayı umut ediyor.

Enflasyon Verileri ve Refah Payı ile Rekor Artış!

2024 yılının ilk altı ayına ait enflasyon oranlarının yüzde 25.81 olarak gerçekleşmesi durumunda, emeklilere ayrıca 5 puanlık bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Bu durumda kök aylıklara toplamda yüzde 30.81 oranında bir artış yapılacak. Bu, emekliler için büyük bir sevindirici haber anlamına geliyor. Örneğin, mevcut maaşı 10.000 TL olan bir emekli, yüzde 30.81’lik artışla birlikte 13.081 TL maaş alacak.

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre, ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 25.81 olacak. Diğer bir tahmin ise Finansal Kurumlar Birliği’nden (FKB) geliyor. FKB’nin Ekonomik Görünüm Anketi’ne göre, Haziran ayı enflasyonu yüzde 3.17 olarak bekleniyor ve bu tahmin doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 26.61 olacak. Her iki tahmin de emeklilere ciddi oranlarda zam yapılacağına işaret ediyor.

Kök Aylıkta Artış ve Taban Aylık Düzenlemeleri

Zam oranlarının belirlenmesinin ardından kök aylıklar yeniden hesaplanacak ve taban aylıklar belirlenecek. Eğer taban aylıkta bir artış yapılırsa, en düşük maaş bu tutara tamamlanacak. Örneğin, taban aylık 12.500 TL olarak belirlenirse, kök aylığı bu tutarın altında kalanlara 12.500 TL ödeme yapılacak. Ayrıca, kök aylıklara seyyanen artış yapılması da gündemde. Bu düzenlemelerle birlikte emeklilerin maaşlarında önemli bir iyileşme sağlanacak ve ekonomik olarak rahatlamaları hedeflenecek.

Emekliler İçin Beklenen Zamlar: 2024’te Maaşlarda Büyük Artış

Mevcut Maaş: 10.000 TL

%25.81 Zamlı: 12.581 TL

%26.61 Zamlı: 12.661 TL

Mevcut Maaş: 12.000 TL

%25.81 Zamlı: 15.097 TL

%26.61 Zamlı: 15.193 TL

Mevcut Maaş: 15.000 TL

%25.81 Zamlı: 18.872 TL

%26.61 Zamlı: 18.992 TL

Emeklilerin Yeni Maaşlarını Alacağı Tarihler

SSK emeklileri, zamlı maaşlarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacaklar. Bağ-Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak. İlk altı aylık enflasyon oranı ve ek iyileştirmeler maaşlara yansıtılarak emeklilere ödenecek. Bu tarihlerde yapılacak ödemelerle birlikte emekliler, Temmuz ayında maaşlarında bekledikleri artışı görecekler.