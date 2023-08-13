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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zamları o tarihte yapılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Okkalı seyyanen maaş zammı

Son dakika açıklamasıyla emeklileri sevindirecek haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yapılacak zammın tarihini duyurdu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zamları o tarihte yapılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Okkalı seyyanen maaş zammı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-08-2023 11:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Okkalı seyyanen maaş zammı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zamları o tarihte yapılıyor- Hatırlanacağı üzere Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 25 zam gelmişti. Ancak bu zamla birlikte kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan emekliler, hala 7 bin 500 lira maaş almaya devam ediyor. Bu durum emekliler arasında ciddi tepkilere yol açmıştı. Emekliler, 7 bin 500 lira maaşın geçimlerini sağlamak için yetersiz olduğunu ve seyyanen maaş zammının gerekliliğini dile getiriyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu konuda çağrıda bulunarak, memurlara verilen 8 bin 77 liralık ek zammın emeklilere de verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada, emekli maaşı zammının yıl sonuna kadar beklenmesi gerektiğini ifade etmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dakika açıklamasında "Asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin huzursuzluk yaşanıyor. Kamu işçisi ve memuru gibi, hiç kimsenin mağduriyetini kabul etmeyiz. Mağduriyet yaşayan kesimlerin sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda en geç yılbaşı civarında netice almayı hedefliyoruz" demişti.

Bakan Işıkhan'dan Açıklama: Ekim Ayında Zam Yapılacak

Gelen son dakika açıklamasıyla bu konuda yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin mağduriyetini gördüklerini ve Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte emekli maaş zammının hızla meclise getirileceğini belirtti. Bakan, "Meclis açıldığı an talimatı verdik. Bu konuyu çözeceğiz. Endişe etmeyin. Talimatı verdik" şeklinde açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan'ın bu açıklamasıyla birlikte, emekli maaşlarına ek zammın Ekim ayında yapılması planlanıyor. Emekliler için yapılan bu hamle, maaşların daha adil ve yaşanabilir düzeye gelmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

Emeklileri ilgilendiren maaş zammı konusundaki son dakika açıklaması, emekliler arasında büyük bir beklenti ve umut yaratmış durumda. Ekim ayında yapılması planlanan maaş zammı, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bu gelişmelerle birlikte emeklilerin maddi durumunun daha iyi bir seviyeye gelmesi ve yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri bekleniyor.

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