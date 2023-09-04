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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? 2 aylık ve 6 aylık enflasyona göre emekli aylıkları kaç para oldu?

2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için merakla beklenen enflasyon zammı oranları sonunda açıklandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? 2 aylık ve 6 aylık enflasyona göre emekli aylıkları kaç para oldu?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-09-2023 10:22

Temmuz ve Ağustos aylarına ait enflasyon verileriyle birlikte, mevcut maaşlara yapılacak olan zamların miktarları da netleşti. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşlarına dair detaylar:

Yüzde 19.44 Zamlı Maaşlar

İkinci 6 aylık dönemin enflasyon zammı, mevcut maaşların yüzde 19.44 artırılmasıyla hesaplanacak. İşte bu zam oranıyla hesaplanmış bazı örnek maaşlar:

Mevcut maaş: 7.500 TL

% 19.44 zamlı maaş: 8.958 TL
% 31.92 zamlı maaş: 9.894 TL
% 35.25 zamlı maaş: 10.143,75 TL

Mevcut maaş: 7.600 TL

% 19.44 zamlı maaş: 9.077,44 TL
% 31.92 zamlı maaş: 10.025,92 TL
% 35.25 zamlı maaş: 10.279 TL

Mevcut maaş: 7.700 TL

% 19.44 zamlı maaş: 9.196,88 TL
% 31.92 zamlı maaş: 10.157,84 TL
% 35.25 zamlı maaş: 10.414,25 TL

Mevcut maaş: 7.800 TL

% 19.44 zamlı maaş: 9.316,32 TL
% 31.92 zamlı maaş: 10.289,76 TL
% 35.25 zamlı maaş: 10.549,50 TL

Mevcut maaş: 7.900 TL

% 19.44 zamlı maaş: 9.435,76 TL
% 31.92 zamlı maaş: 10.421,68 TL
% 35.25 zamlı maaş: 10.684,75 TL

Mevcut maaş: 8.000 TL

% 19.44 zamlı maaş: 9.555,20 TL
% 31.92 zamlı maaş: 10.553,60 TL
% 35.25 zamlı maaş: 10.820 TL

Değişen Maaşlarla Geleceği Planlamak

Emekliler için hesaplanan bu yeni maaşlar, enflasyonun etkilerini dengelemeye yönelik olarak belirlenmiştir. Bu zam oranları, emeklilerin ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak hazırlanmıştır. 6 aylık enflasyon tahminleri de bu hesaplamanın temelini oluştururken, emeklilerin yaşamlarını sürdürebilmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Maaşlarınızı ve geleceğinizi planlarken, bu zam oranlarını dikkate alarak finansal kararlarınızı yapabilirsiniz. Ayrıca, gelecekteki ek iyileştirmeleri de yakından takip etmek, maaşlarınızı optimize etmek açısından önemlidir. Unutmayın ki maaşlarınızdaki bu değişiklikler, yaşam standardınızı etkileyebilir.

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