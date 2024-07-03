SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri için Sıfır Zam Kararı: İşte Detaylar

SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri için Sıfır Zam Kararı: İşte Detaylar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2024 15:36

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı ve bu veriler emekli aylıklarında önemli bir karara sebep oldu. Kök ücreti 8.018 TL'nin altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yeni dönemde sıfır zam alacaklar.

Enflasyon Verileri ve Etkisi

Haziran ayında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), aylık bazda %1,64 artarken yıllık bazda %71,60 artış gösterdi. Bu yüksek enflasyon oranları, emekli aylıklarında da ciddi bir etki yarattı. 6 aylık enflasyon farkı ise %24,73 olarak belirlendi. Bu durum, kök ücreti 8.018 TL'nin altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarına %24,73 oranında bir zam yapılacağını gösteriyor.

Hazine Yardımı ve Aylık Tamamlama

Ancak, kök aylığı 10.000 TL'nin altında olan emekliler için durum farklılık gösteriyor. Bu emeklilerin aylıkları, Hazine yardımıyla 10.000 TL'ye tamamlanıyor. Dolayısıyla, kök ücreti 8.018 TL'nin altında olan emeklilere yapılan %24,73'lük zam, aylığın yine 10.000 TL'nin altında kalmasına neden oluyor. Bu sebeple, bu emekliler sıfır zam alacaklar.

Örnek Bir Durum,

Örneğin, bir SSK veya BAĞ-KUR emeklisinin kök aylığı 7.500 TL ise %24,73 zam yapıldığında aylık 9.354 TL olacak. Ancak, Hazine tarafından yapılan tamamlama ile aylık 10.000 TL'ye çıkarılacak. Bu durumda emekli, aslında hiç zam almış gibi görünecek ancak gerçekte aylığı sabit kalacak.

Benzer Haberler
18 Yaş Üzeri Olan Her Vatandaşın Hesabına, 10.000 TL Yatacak! Başvuru Yaparak Alınacak! Kaçırılmaması Gerekiyor!   18 Yaş Üzeri Olan Her Vatandaşın Hesabına, 10.000 TL Yatacak! Başvuru Yaparak Alınacak! Kaçırılmaması Gerekiyor!  
Enflasyonda Düşüş Başladı: Cevdet Yılmaz'ın Değerlendirmesi Enflasyonda Düşüş Başladı: Cevdet Yılmaz'ın Değerlendirmesi
5 bankada şok karar: Akbank, Denizbank, TEB bankası, Ziraat ve Garanti BBVA işlemleri hızlı yapacak! Nakit ödenecek!  5 bankada şok karar: Akbank, Denizbank, TEB bankası, Ziraat ve Garanti BBVA işlemleri hızlı yapacak! Nakit ödenecek! 
TC vatandaşlarına müjdeler geldi! 100.000 TL'ye kadar Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank kredi ödemesi! Başvuru yapan alır! TC vatandaşlarına müjdeler geldi! 100.000 TL'ye kadar Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank kredi ödemesi! Başvuru yapan alır!
Tuba Büyüküstün ile Aytaç Şaşmaz'ın öpüşme sahnesi gündem oldu Tuba Büyüküstün ile Aytaç Şaşmaz'ın öpüşme sahnesi gündem oldu
Evde çalışarak para kazanmak isteyen Ev hanımları için süper iş fikirleri! 5 Adet iş fikri ile haftada 10 bin TL kazanın Evde çalışarak para kazanmak isteyen Ev hanımları için süper iş fikirleri! 5 Adet iş fikri ile haftada 10 bin TL kazanın
ÇOK OKUNANLAR
Neslihan Atagül'ün rol alacağı dizide bomba gelişme
  • 03-07-2024 12:21

Neslihan Atagül'ün rol alacağı dizide bomba gelişme

Gülben Ergen sezonu çivileme açtı
  • 28-06-2024 11:01

Gülben Ergen sezonu çivileme açtı

Alperen Şengün ve Hannah Cherry'nin Bodrum Tatili
  • 01-07-2024 16:46

Alperen Şengün ve Hannah Cherry'nin Bodrum Tatili

Defne Samyeli'nin tatil pozları büyüledi
  • 28-06-2024 11:05

Defne Samyeli'nin tatil pozları büyüledi

Meriç Aral, Bodrum Ortakent’te sezon yorgunluğunu attı
  • 01-07-2024 12:08

Meriç Aral, Bodrum Ortakent’te sezon yorgunluğunu attı