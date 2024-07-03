SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri için Sıfır Zam Kararı: İşte Detaylar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı ve bu veriler emekli aylıklarında önemli bir karara sebep oldu. Kök ücreti 8.018 TL'nin altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yeni dönemde sıfır zam alacaklar.

Enflasyon Verileri ve Etkisi

Haziran ayında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), aylık bazda %1,64 artarken yıllık bazda %71,60 artış gösterdi. Bu yüksek enflasyon oranları, emekli aylıklarında da ciddi bir etki yarattı. 6 aylık enflasyon farkı ise %24,73 olarak belirlendi. Bu durum, kök ücreti 8.018 TL'nin altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarına %24,73 oranında bir zam yapılacağını gösteriyor.

Hazine Yardımı ve Aylık Tamamlama

Ancak, kök aylığı 10.000 TL'nin altında olan emekliler için durum farklılık gösteriyor. Bu emeklilerin aylıkları, Hazine yardımıyla 10.000 TL'ye tamamlanıyor. Dolayısıyla, kök ücreti 8.018 TL'nin altında olan emeklilere yapılan %24,73'lük zam, aylığın yine 10.000 TL'nin altında kalmasına neden oluyor. Bu sebeple, bu emekliler sıfır zam alacaklar.

Örnek Bir Durum,

Örneğin, bir SSK veya BAĞ-KUR emeklisinin kök aylığı 7.500 TL ise %24,73 zam yapıldığında aylık 9.354 TL olacak. Ancak, Hazine tarafından yapılan tamamlama ile aylık 10.000 TL'ye çıkarılacak. Bu durumda emekli, aslında hiç zam almış gibi görünecek ancak gerçekte aylığı sabit kalacak.