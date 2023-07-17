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SSK ve Bağ-Kur emeklileri için duyuruldu! Temmuz'da 5150 TL ek ödeme var!

Emeklilere yapılan yüzde 25'lik zam sonrasında, vatandaşlar bankaların sunduğu promosyon ödemelerine yoğun ilgi gösteriyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için duyuruldu! Temmuz'da 5150 TL ek ödeme var!
Yayın Tarihi : 2023-07-17 12:08

Temmuz'da 5150 TL ek ödeme var! SSK ve Bağ-Kur emeklileri için duyuruldu- Emeklilere yapılan yüzde 25'lik zam sonrasında, vatandaşlar bankaların sunduğu promosyon ödemelerine yoğun ilgi gösteriyor. Ancak, bu zamın en düşük emekli aylığına yansımaması, birçok siyasi parti tarafından eleştirilere yol açmış durumda. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamasıyla birlikte, emeklilere yeni bir zam yapılması gündeme geldi.

Ancak bu zam öncesi, yeni emekli maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar, promosyon ödemelerine yönelmeye başladı. Kamu bankaları üzerinden maaşlarını almak isteyen vatandaşlar, bu bankaların sunduğu ödeme miktarlarını araştırmaya başladı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, yaptıkları duyurularla promosyon ödemelerini 5 bin TL'ye kadar yükseltti. Bu ödemelerle birlikte, vatandaşlar bu bankalar üzerinden 3 yıl boyunca maaşlarını çektiklerinde 5 bin TL ek ödeme alabilecekler. Kamu bankalarının sunduğu bu kampanyaya katılmak için ise 3 yıllık bir sözleşme imzalanması gerekmektedir.

Kamu bankalarının emekli promosyon fırsatlarına başvurular bugün itibariyle başlamış durumda. Emekliler, T.C. kimlik numaralarıyla başvuru işlemlerini banka şubelerinden veya mobil ve internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecekler. Şubeye gitmek istemeyenler doğrudan kamu bankalarından hesap açarak başvurularını tamamlayabilirler.

Başvuran emeklilere ödemelerin ne zaman yapılacağı da belirlendi. Artık emeklilerin bekleme süresine gerek kalmayacak; emekli maaş promosyonu ödemeleri aynı gün içinde hesaplara aktarılacak. Yeni hesap açtıran emekliler, 3 devlet bankasının ATM'lerinden promosyon tutarını anında alabilecekler. Başvuru ve ödeme süreçleri, milyonlarca emekli için kolaylaştırılmış durumda.

Promosyon ödemeleri ne kadar olacak?

  • Aylık emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL
  • Aylık emekli maaşı 3.500 TL - 7.500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL
  • Aylık emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL
  • Aylık emekli maaşı 10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL

Kamu bankalarından maaşlarını alan emekli vatandaşlar, ayrıca düşük faizli kredilerden de hızlı bir şekilde faydalanabilmektedir. Kamu bankalarından maaş almanız durumunda, düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşullarıyla kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapabilmek için kredi notunuzun yeterli seviyede olması önemlidir. Daha fazla bilgi için kamu bankalarının resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

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