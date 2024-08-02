SSK Gün Yaş Tablosunda Güncelleme: Yeni Prim Günü Şartları Açıklandı!

SSK’nın güncellediği prim günü şartlarına göre, erken emeklilik için 1995-2001 döneminden sonra belirli prim günleri gerekiyor.
Prim Gün Sayıları ve Şartlar:
- 3500 Gün: 10 yıl sigorta primi ödeyenler için geçerli, özellikle istisnai durumlarda uygulanabilir.
- 4200 Gün: 8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar için geçerli; 25 yıl sigortalılık süresi ve yaş koşulu aranmaktadır. Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı bulunmaktadır.
- 5500 Gün: Daha uzun süre sigortalı olanlar için gerekli prim gün sayısı.
Yaştan Emeklilik: Prim gün sayısını tamamlayamayan ancak belirli bir yaşa ulaşmış kişiler, 3600 gün prim ödeyerek yaş koşulunu sağlamaları halinde emeklilik haklarına kavuşabilirler.
Sigortalılık Tarihi: İlk sigortalılık tarihi, emeklilik şartlarının belirlenmesinde kritik rol oynar. Bu tarihten önce sigortalı olanlar, 3600 gün prim ödeyip yaş koşulunu sağladıklarında emekli olabilirler.
Sonradan Sigortalı Olanlar: 3600 gün prim ödeyerek emekli olabilirler, ancak 15 yıl sigortalılık süresi ve yaş koşulu aranmaktadır.