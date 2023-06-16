SSK emeklilik tablosu EYT sonrası baştan aşağı yenilendi! 1999 öncesi 2000 2008 sonrası 47-48-49-50-51-52 yaşla kim kaç yaşında emekli oluyor?

1999 öncesi 2000 2008 sonrası 47-48-49-50-51-52 yaşla kim kaç yaşında emekli oluyor? SSK emeklilik tablosu EYT sonrası baştan aşağı yenilendi- Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan 4 milyon kişiyi kapsayan bir yasa olarak meclisten geçirilerek onaylandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile 2 milyon 250 bin EYT'li, emeklilik başvurusu yaparak emekli olma hakkı kazandı ve emeklilik şartları tablosu da güncellendi. Detaylar gecce.com.tr'de.

Yeni düzenlemeye göre, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişilerin yaş şartı aranmaksızın emekli olabilmesi için SGK tarafından yayımlanan prim gün ve yıl şartlarını yerine getirmeleri yeterli olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT sonrası güncellenen tabloya göre, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000-5975 prim gün şartlarına, erkekler için ise ilk işe giriş tarihine bağlı olarak belirlenen 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000-5975 prim gün şartlarına tabi olarak yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı tanınacak.

Diğer bir grup olan 1999-2008 arası ilk işe giriş tarihi olan kadın ve erkekler için ise emeklilik şartları şu şekilde belirlendi: Erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, 60 yaş ve 7000 prim günü şartı, kadınlarda ise 25 yıl sigortalılık süresi, 58 yaş ve 7000 prim günü şartı geçerli olacak.

Son olarak, ilk işe giriş tarihi 1 Mayıs 2008 ve sonrası olan kadınlar ve erkekler için ise en ağır emeklilik şartları uygulanacak. Bu grup içinde yer alan kadınlar, 25 yıl sigortalılık süresi, 58 yaş ve 7200 prim günü şartıyla emeklilik hakkı kazanırken, erkekler ise 25 yıl sigortalılık süresi, 60 yaş ve 7200 prim günü şartını yerine getirmeleri gerekecek. Bu şartlar, yeni bir yasa çıkana kadar geçerli olacak.

EYT yasası ile birlikte emeklilik şartları ve tabloları güncellenerek, uzun süredir bekleyen ve mağdur olduğunu düşünen birçok kişiye emeklilik hakkı tanınmış oldu. Bu düzenleme, ilgili kesimler arasında memnuniyetle karşılandı ve emeklilik sürecinde adaletin sağlanmasına katkıda bulundu.