SSK, Bağ-KUR'luya Müjde! Ekim'de Cepler Dolacak 4.000 TL Seyyanen Zam Gece Yarısı açıklandı

Emekliye seyyanen zam geliyor. Memura yapılan 8077 TL kadar olmasa da emeklinin de Ekim ayında cebine seyyanen zam ödemesi gireceğe benziyor. Meclis açılır açılmaz görüşülecek olan ilk konu emekliye seyyanen zam konusu olacak.

Temmuz ayında yapılan ara zam sonrasında milyonlarca emekli hüsrana uğramıştı.%25 zam açıklanan enflasyon oranını üzerinde olsa da akabinde Enflasyonun hiç olmadığı kadar hortlaması cepleri boşaltmaya yetmişti. Öte yandan emekli maaşlarına yapılan zam ile birlikte, memur maaş zamları da açıklanmış bulunurken enflasyon artı seyyanen zam uygulamasının emekliye yapılıp yapılmayacağı merakla araştırılmıştı. Zamdan memnun kalmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de ek olarak seyyanen zam çağrısını hükümete sunmuştu. O dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklinin yanında olduklarını ve ara zam çalışmalarını başlatacaklarını açıklamıştı. Yapılan açıklama sonrasında memura yapılan 8077'lik seyyanen artışın emekliye de yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Ağustos ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi ile birlikte emekli zammı hayali Suya Düşmüş gibi dursa da Ekim ayında açılışı ile birlikte ilk görüşülecek olan konunun emekli zammı konusu olduğu biliniyor. Şu sıralar seyyanen zam için kulis bilgileri ortalıkta dolanıyor. Meclisin açılması ile birlikte seyyanen zam konusunun da gündeme çıkacağı açıklaması Uzmanlar tarafından ifade edilirken, emeklilere 4.000 TL civarında seyyanen zam yapılabileceği tahmin ediliyor. Bilindiği üzere nisan ayında en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükselmişti. Uzmanların o dönem yaptığı açıklamalarda Temmuz ayında 7.500 TL ve üzerine kademeli zam uygulamasına geçilebileceği söylenmiş ve en düşük aylıkların ise 10.000 TL'ye yükseleceği konuşulmuştu. Ülkemizin bulunduğu ekonomik durağanlıktan dolayı böyle bir zam oranının yapılamadığı bilinirken emeklilerin zor durumda kalışı devam ediyor. Işte bu sebeple emekliye yeni zam yolu açılmış gözüküyor. Ancak Ekim ayında TBMM'nin açılışı ile birlikte mi yoksa Aralık ayında mı yapılacağı henüz netleşmiş değil..

Erdoğan'ın yaptığı zam açıklaması sonrasında emekli vatandaşın gözü kulağı seyyanen zam artışı yapılacak mı sorusunun yanıtına çevrilmiş bulunuyor. Ancak Ekim ayında meclisin açılması ile birlikte bu konunun görüşüleceği ve tüm emekli vatandaşa 4000 TL seyyanen zam uygulamasını yapılacağı iddia ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği de emekli aylıklarına 4.000 TL seyyanen zam talebini sunmuş bulunuyor. En son düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında dile gelen seyyanen zam konusu ile alakalı 16 milyondan fazla emekliyi Ekim ayında güzel haberlerin beklediği konuşuluyor