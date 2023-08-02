SSK, Bağ-Kur, emeklilerinin zamlı maaşı NE KADAR oldu? İşte son dakika SGK- Bağkur zamlı maaş tablosu!

İşte son dakika SGK- Bağkur zamlı maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur, emeklilerinin zamlı maaşı NE KADAR oldu- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kamuoyuyla paylaştığı verilere göre, son altı aydaki enflasyon farkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına yönelik açıklamaları doğrultusunda, emekli aylıklarına yüzde 17,55 oranında zam yapılacağı konuşulmaktaydı. Ancak yapılan son açıklamalarla bu oran yüzde 25'e yükseltildi.

Emekli Maaşları Yüzde 25 Arttı

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalar doğrultusunda, 7.500 lira, 8.000 lira, 9.000 lira, 9.500 lira ve 10.000 lira aylık alan emeklilerin maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılacak. Örneğin, 7.500 lira aylık alan bir emeklinin maaşı 25% artışla 9.375 lira olacak. Ancak, 7.500 lira aylık alan emeklilerin kök aylığı 6.000 lira olduğu için aylıkları yine 7.500 lira olarak kalacak. Bununla birlikte, minimum emekli aylığının 7.500 liradan 10.000 liraya yükseltileceği de bildiriliyor.

Güncel Emekli Aylığı ve Zamlı Maaşlar

1. Aylık 7.550 lira (Güncel) - 9.437 lira (Zamlı)

2. Aylık 7.600 lira (Güncel) - 9.500 lira (Zamlı)

3. Aylık 7.650 lira (Güncel) - 9.562 lira (Zamlı)

4. Aylık 7.700 lira (Güncel) - 9.625 lira (Zamlı)

5. Aylık 7.750 lira (Güncel) - 9.687 lira (Zamlı)

6. Aylık 7.800 lira (Güncel) - 9.750 lira (Zamlı)

7. Aylık 7.850 lira (Güncel) - 9.812 lira (Zamlı)

8. Aylık 7.900 lira (Güncel) - 9.875 lira (Zamlı)

9. Aylık 7.950 lira (Güncel) - 9.937 lira (Zamlı)

10. Aylık 8.000 lira (Güncel) - 10.000 lira (Zamlı)

11. Aylık 8.050 lira (Güncel) - 10.062 lira (Zamlı)

12. Aylık 8.100 lira (Güncel) - 10.125 lira (Zamlı)

13. Aylık 8.150 lira (Güncel) - 10.187 lira (Zamlı)

14. Aylık 8.200 lira (Güncel) - 10.250 lira (Zamlı)

15. Aylık 8.250 lira (Güncel) - 10.312 lira (Zamlı)

16. Aylık 8.300 lira (Güncel) - 10.375 lira (Zamlı)

17. Aylık 8.350 lira (Güncel) - 10.437 lira (Zamlı)

18. Aylık 8.400 lira (Güncel) - 10.500 lira (Zamlı)

19. Aylık 8.450 lira (Güncel) - 10.562 lira (Zamlı)

20. Aylık 8.500 lira (Güncel) - 10.625 lira (Zamlı)

21. Aylık 8.550 lira (Güncel) - 10.687 lira (Zamlı)

22. Aylık 8.600 lira (Güncel) - 10.750 lira (Zamlı)

23. Aylık 8.650 lira (Güncel) - 10.812 lira (Zamlı)

24. Aylık 8.700 lira (Güncel) - 10.875 lira (Zamlı)

25. Aylık 8.750 lira (Güncel) - 10.937 lira (Zamlı)

26. Aylık 8.800 lira (Güncel) - 11.000 lira (Zamlı)

27. Aylık 8.850 lira (Güncel) - 11.062 lira (Zamlı)

28. Aylık 8.900 lira (Güncel) - 11.125 lira (Zamlı)

29. Aylık 8.950 lira (Güncel) - 11.187 lira (Zamlı)

30. Aylık 9.000 lira (Güncel) - 11.250 lira (Zamlı)

31. Aylık 9.050 lira (Güncel) - 11.312 lira (Zamlı)

32. Aylık 9.100 lira (Güncel) - 11.375 lira (Zamlı)

33. Aylık 9.150 lira (Güncel) - 11.437 lira (Zamlı)