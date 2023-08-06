SSK, Bağ-Kur, 4C'liya 7500 TL Üzerine Bir Maaş İkramiye Yüzleri Güldürecek

4A 4B 4C ve EYT emeklisini yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. Yapılan yüzde 25 zam akabinde cebi boş kalan emekli, kendisine sunulan ek fırsatları kaçırmamak için adeta teyakkuzda bekliyor. An an hükümet tarafından yapılacak açıklamaları takip eden emekli bankaların sunduğu fırsatları da kaçırmak istemiyor. Bu kapsamda emekliye süper bir müjde geldi. Emekliye yapılan promosyon ödemeleri güncellendi. Adeta emekliye ikramiye olarak ödenen promosyon ödemeleri, emekli zammı sonrasında arttı.

Bankalar müşteri portföyü konusunda cesur adımlarını atmaya devam ediyor. Bu kapsamda emekli sayısının EYT'liler ile günden güne artması sonrasında gözlerini taze müşterilere çevirmişken, kendi bankasını tercih eden emekliye ödül veriyor. Bu ödül de emekli promosyonu olarak 2017 senesinden beri devam ediyor. Emekli promosyonları da emeklinin maaş aralığına göre değişkenlik gösteriyor. Emekli maaş aralığına göre 3500 ile 7500 tl arasında değişen bu ödemeler, özellikle de emekli zammı sonrasında merakla araştırılıyor.

Uzmanlar emekli promosyonlarını yıl sonuna kalmadan artacağını belirtirken, bankaların bu konuda da kıyasıya rekabete geçeceğini açıklayarak, 12500- 15000 TL arasında promosyon yapılacağı belirtiliyor. Ağustos ayında da bankalar emekli promosyonu miktarını güncellemiş bulunuyor. Emeklinin cebini doldurup taşıracak olan ödemeler anında hesaplara geçirilecek. Tek şart ise maaşını bankaya taşımak olacak. Özellikle de yüzde 25 zam sonrasında maaş aralığı değişenleri ilgilendiren gelişmeler sonrasında önceden aldığınız emekli promosyonuna ek para alabileceksiniz.

Banka Promosyonları

Ağustos ayında da banka promosyonları merakla araştırılıyor. Kamu bankaları 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Akbank ile Vakıfbank emekliye ek ödeme fırsatını 7.000 TL'ye kadar sunuyor. İş Bankası emekli promosyonu miktarı 7500 TL'ye kadar ulaşıyor. İş Bankası artı kampanyaları da emekli için bir bir sıralıyor. Maaşa aralığına göre yapılan ve 7500 TL'ye varan promosyon ödemelerinden faydalanabilmek için bankayı ziyaret etmeniz gerekirken, diğer taraftan da size sunulacak olan özel fırsatları da değerlendirebilirsiniz.