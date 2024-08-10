SPK’dan Kripto Para Şirketlerine Yeni Düzenleme: Lisans Başvuruları Artıyor

SPK’dan Kripto Para Şirketlerine Yeni Düzenleme: Lisans Başvuruları Artıyor
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 10-08-2024 13:49

Türkiye’de kripto para şirketlerinin ilgisi hızla artıyor. Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 47 kripto para şirketinin yeni düzenlemeler çerçevesinde lisans başvurusu yaptığını açıkladı. SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için önemli bir yönetmelik yayınlayarak, 50 milyon TL sermaye şartı getirdi ve başvurular için 8 Kasım 2024 tarihine kadar süre verdi. Yönetmelik, kripto para platformlarının nama yazılı anonim şirket olarak kurulmasını, nakit karşılığı pay ihraç etmesini ve yönetim kurulunun en az üç üyeden oluşmasını zorunlu kılıyor.

Yeni düzenleme, Bitfinex, Binance TR ve OKX TR gibi tanınmış borsaların lisans başvurusu yapmasını sağlarken, Coinbase ve KuCoin gibi bazı önemli borsalar henüz başvuru yapmadı. SPK, başvuruların detaylı incelendiğini ve resmi onay için ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı. Bu gelişme, Türkiye’deki kripto para ekosisteminde önemli değişimlere işaret ediyor.

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