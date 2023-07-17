Sosyal yardım alanlar yaşadı, dertleri de boşadı! Devlet tüm ödemeleri tek tek arttırdı işte yeni destek ödemeleri

Devlet tüm ödemeleri tek tek arttırdı işte yeni destek ödemeleri! Sosyal yardım alanlar yaşadı, dertleri de boşadı-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet tarafından sosyal yardım alan vatandaşların aylık ödemelerinin artırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yapılan yeni düzenlemelerle birlikte yaşlı aylıklarının 2.348 TL'ye, yüzde 40 - 69 arası engelli aylıklarının 1.874 TL'ye ve yüzde 70 üzeri engelli aylıklarının da 2.811 TL'ye yükseltildiğini belirtti. Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki düzenlemelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programları kapsamındaki ödemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, yapılan düzenlemeler sonucunda sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini yüzde 17,55 oranında artırdıklarını ifade etti.

Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki bu düzenlemelerle birlikte yaşlı aylığı 1.997 TL'den 2.348 TL'ye, yüzde 40 - 69 arası engelli aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye ve yüzde 70 üzeri engelli aylığı 2.392 TL'den 2.811 TL'ye yükseldi.

Ayrıca, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenecek engelli yakını aylığının 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, hafif silikozis aylığının 3.445 TL'den 4.050 TL'ye, orta silikozis aylığının 3.938 TL'den 4.629 TL'ye ve ağır silikozis aylığının ise 4.388 TL'den 5.158 TL'ye çıktığı ifade edildi.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamalarla birlikte yeni düzenlemeyle sosyal yardım programlarının hak sahiplerine zamla birlikte aylık ödemelerini hesaplarına yatırdıklarını vurguladı.