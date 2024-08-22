Sosyal medyada linçlenen Melisa Sözen’den sert tepki: “İftiraları kabul etmiyorum”

Günlerdir sosyal medyada linç edilen Melisa Sözen sessizliğini bozdu. İşte Sözen'in o açıklamaları...

Sosyal medyada linçlenen Melisa Sözen’den sert tepki: “İftiraları kabul etmiyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-08-2024 13:55

Başarılı oyuncu Melisa Sözen, günlerdir Twitter'da hakkında yürütülen çirkin linç kampanyasına karşı sessizliğini bozdu. 2017 yılında Fransa yapımı The Bureau (Le Bureau des Légendes) dizisinde IŞİD’e karşı savaşan bir Kürt kadını canlandıran Sözen, sosyal medyada kendisine yönelik "terörü destekliyor" iftirasıyla başlatılan linç kampanyasına sert tepki gösterdi.

Sözen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu üç maddeyle iddialara cevap verdi:

1. The Bureau dizisi, 2015 yılında başlayan ve Fransa’nın en ünlü polisiye dizilerinden biridir.

2. Dizinin benim oynadığım sezonu 2017 yılında yayınlandı. Deaş’la (Işıd) savaşan çift taraflı bir ajanı canlandırdım.

3. Dizide herhangi bir terör örgütünün övgüsü bulunmamaktadır. Eğer böyle bir durum olsaydı, geçen 7 yıl içinde zaten duyulmuş olurdu.

Melisa Sözen, açıklamasında internet zorbalığının ne kadar yıkıcı olabileceğine de dikkat çekerek şunları söyledi: "25 yıldır oyunculuk yapıyorum. Kötü niyetli eleştiri, haksızlığa uğramak, hakaret, yalan haberler benim ne yazık ki büyürken alışık olmak zorunda kaldığım şeyler. Dolayısıyla bu internet zorbalığı ile derim kalınlaşmış bir dönemimde karşılaştım. Hakkımda atılan iftiraları elbette kabul etmiyorum."

Ayrıca, internet zorbalığının özellikle genç ve hassas bireyler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Sözen, "Bilginin doğruluğunu kontrol etmeden inanmak, çağımızın en büyük problemlerinden biri. Linç kültürüne dahil olmayın ve kendinizin ve sevdiklerinizin bu tür zorbalıklara maruz kalmasına izin vermeyin. Ben vermeyeceğim," diyerek toplumu bilinçli olmaya davet etti.

Melisa Sözen, bu olayın bir ders olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, herkesin doğru bilgiye ulaşmak için daha dikkatli ve sorumlu olması gerektiğini belirtti.

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