Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 400.000 TL Faizsiz Konut Kredisi Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli hak sahiplerine yönelik 400.000 TL faizsiz konut kredisi sunacağını duyurdu. Bu kredi, konut ediniminde önemli bir destek sağlamak amacıyla sunulmaktadır. İşte detaylar:

Kredi Kimlere Sunulacak?

Kapsam : 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi düzenlemelerden yararlanan maluller, dul ve yetimlerin bu krediden yararlanamayacağı belirtilmiştir.

: 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi düzenlemelerden yararlanan maluller, dul ve yetimlerin bu krediden yararlanamayacağı belirtilmiştir. Uygunluk: 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre harp veya vazife malullüğü aylığı almakta olanlar bu krediyi alabilecektir.

Başvuru Ayrıntıları

Başvuru Yeri : Hak sahipleri, SGK tarafından düzenlenmiş hak sahipliği belgelerine ihtiyaç duymaksızın doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T.C. Halk Bankası şubelerine başvurabilirler.

: Hak sahipleri, SGK tarafından düzenlenmiş hak sahipliği belgelerine ihtiyaç duymaksızın doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T.C. Halk Bankası şubelerine başvurabilirler. Hak Sahipliği Kontrolü: 3 Mayıs 2021 tarihi itibariyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan veri paylaşım protokolü çerçevesinde, hak sahipliği bilgileri Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından kontrol edilmektedir. Bu nedenle, başvuru sırasında SGK tarafından düzenlenmiş hak sahipliği belgesine gerek kalmamaktadır.

Kredi Koşulları

Geri Ödeme : Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin aylığından kesilen bir kısmıyla yapılacaktır. Kredi taksitleri, aylık bağlanmış kişilerin aylığının 1/4 oranında kesilerek ödenecektir. Eğer hak sahibinin aylığı kesilmişse ya da aylık almıyorsa, geri ödemeler son ödenen aylık taksiti üzerinden hesaplanarak yapılacaktır.

: Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin aylığından kesilen bir kısmıyla yapılacaktır. Kredi taksitleri, aylık bağlanmış kişilerin aylığının 1/4 oranında kesilerek ödenecektir. Eğer hak sahibinin aylığı kesilmişse ya da aylık almıyorsa, geri ödemeler son ödenen aylık taksiti üzerinden hesaplanarak yapılacaktır. Maluller için Ödeme: Kamu kurumlarında çalışmaya devam eden maluller için, kredi taksitleri, aylıkların 1/4’ü + %25 fazlası olarak belirlenecektir.

Ödeme Şartları

Aylık Kesilmesi Durumu : Aylığı kesilen hak sahiplerinin kalan borçları, son ödenen aylık taksitinin %25 fazlası olarak belirlenir ve her ayın 20. günü akşamına kadar bankaya yatırılmalıdır.

: Aylığı kesilen hak sahiplerinin kalan borçları, son ödenen aylık taksitinin %25 fazlası olarak belirlenir ve her ayın 20. günü akşamına kadar bankaya yatırılmalıdır. Ölüm Durumu: Ölüm durumunda, kalan kredi borcu aylık almaya devam eden varislerden tahsil edilecektir. Eğer aylık almayan bir hak sahibi varsa, kredi taksitleri son ödenen taksit tutarının %25 fazlası olarak ödenecektir.

Bu kredi fırsatından yararlanmak için belirtilen bankaların şubelerine başvurabilir ve başvuru sırasında gerekli belgeler ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.