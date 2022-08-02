Songül Öden: Yapımcıların konuşma yasağı var!

Songül Öden geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir toplantıya yetişmeye çalıştığını belirten oyuncu ayaküstü magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarına "Arkadaşlar beni utandırmayın böyle" diyen Songül Öden, şu sıralar iki ayrı dizi projesi için çalıştığını söylerken, yaz planlarıyla ilgili olarak, "Tatil yapamıyorum çünkü çalışıyorum. Olsun ben halimden memnunum ve çalışmayı seviyorum" şeklinde konuştu.

KONUŞMASI YASAKMIŞ!

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kazayla ilgili soru sorulmasına fırsat vermeden, "Yapımcıların konuşma yasağı var, lütfen konuşamam. Şimdi toplantım var, ona yetişmem lazım" ifadelerini kullandı.