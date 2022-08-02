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Gecce Magazin Haberleri

Songül Öden: Yapımcıların konuşma yasağı var!

Geçtiğimiz günlerde dijital bir platform için çekilen dizinin setinde kaza geçirdiği iddia edilen oyuncu Songül Öden, magazincilerin bu konu hakkında soru sormasına fırsat vermeden "Yapımcıların konuşma yasağı var, lütfen konuşamam." dedi.

Songül Öden: Yapımcıların konuşma yasağı var!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2022 18:42

Songül Öden geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir toplantıya yetişmeye çalıştığını belirten oyuncu ayaküstü magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarına "Arkadaşlar beni utandırmayın böyle" diyen Songül Öden, şu sıralar iki ayrı dizi projesi için çalıştığını söylerken, yaz planlarıyla ilgili olarak, "Tatil yapamıyorum çünkü çalışıyorum. Olsun ben halimden memnunum ve çalışmayı seviyorum" şeklinde konuştu.

KONUŞMASI YASAKMIŞ!

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kazayla ilgili soru sorulmasına fırsat vermeden, "Yapımcıların konuşma yasağı var, lütfen konuşamam. Şimdi toplantım var, ona yetişmem lazım" ifadelerini kullandı.

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