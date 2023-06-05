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Son tarih açıklandı! Renault 200.000 TL duyurusu yaptı! Aylık 10.965 TL'ye arabanızı hemen alın!

Renault'un kampanya açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili finansal kampanya, Renault modellerinde perakende satın alımda bireysel müşteriler için geçerlidir.

Son tarih açıklandı! Renault 200.000 TL duyurusu yaptı! Aylık 10.965 TL'ye arabanızı hemen alın!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-06-2023 12:46

Aylık 10.965 TL'ye arabanızı hemen alın! Son tarih açıklandı! Renault 200.000 TL duyurusu yaptı-  Renault, araba almak isteyenleri sevindirecek bir kampanya ile gündeme geldi. Renault'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, 30 Haziran'a kadar geçerli olacak olan 200.000 TL kredi fırsatının sunulacağı duyuruldu.

Renault'un kampanya açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili finansal kampanya, Renault modellerinde perakende satın alımda bireysel müşteriler için geçerlidir. Kampanya, araçların nihai fatura değeri 800.000 TL'nin altında olanlar için uygulanacak olup, 200.000 TL kredi kullanımında 36 ay vade ve %3,41 faiz oranı ile aylık ödeme tutarı 10.965 TL'dir. Araç için peşinat ödemesi ayrıca yapılacaktır. Finansman kampanyaları Renault Finans'ın belirlediği şartlara tabidir ve birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişiklik gösterebilir."

Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu ve 30 Haziran 2023 tarihine kadar Renault yetkili satıcılarında geçerli olduğu belirtiliyor. Ancak, MAİS'in (Marka İletişim Şirketi) kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkının saklı olduğu da açıklamanın bir parçası.

Bu kampanya ile Renault, araba almak isteyenlere cazip bir fırsat sunarken, bireysel müşterilerin bütçelerine uygun ödeme seçenekleri sunmayı hedefliyor. Kampanyanın detayları ve şartlarıyla ilgilenen vatandaşlar, Renault'un resmi internet sitesi üzerinden veya yetkili satıcılar aracılığıyla daha fazla bilgi edinebilirler.

Bu tür kampanyalar araç almak isteyenler için önemli bir fırsat olabilir. Ancak, araba alımıyla ilgili kararlar verilirken, bireylerin kendi bütçelerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak detaylı bir değerlendirme yapmaları önemlidir.

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