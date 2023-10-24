Son fırsat! Peugeot 208, 308, 2008, 408, 3008 ve 5008 yeni fiyat listesi: 270.000 TL destek!

Bu kampanyaların başında sıfır araç alacaklara özel olarak sunulan düşük faizli kredi imkanları geliyor.

Peugeot'un Sunduğu Fırsatlar:

Peugeot 208 Fiyat Listesi ve Kampanya: Peugeot 208 modeli için başlayan fiyat 1 milyon 23 bin lira.

Bu modele 120 bin liraya kadar 0.99 faizli kredi veriliyor.

12 ay vadeli bu krediyle aylık ödeme 10 bin 856 TL olarak belirlenmiştir. Peugeot 308 Fiyat Listesi ve Kampanya: Peugeot 308, 1 milyon 408 bin lira ile 1 milyon 664 bin lira arasında satışa sunuluyor.

150 bin liraya kadar 0.99 faizle kredi fırsatı sunuluyor.

12 ay vadede aylık ödeme 13 bin 570 lira olarak hesaplanmıştır. Peugeot 2008 Fiyat Listesi ve Kampanya: 1 milyon 340 bin lira ile 1 milyon 737 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılan Peugeot 2008 modeline 12 ay vadeli 220 bin lira kredi imkanı sunuluyor.

Faiz oranı sadece 0.99! Peugeot 408 Fiyat Listesi ve Kampanya: 1 milyon 691 bin TL ile 1 milyon 952 bin TL arasında satılan Peugeot 408 için 250 bin TL'ye kadar 0.99 faizli kredi kampanyası mevcut. Peugeot 3008 Fiyat Listesi ve Kampanya: 1 milyon 746 bin lira ile 2 milyon 146 bin lira arasında fiyat değişen Peugeot 3008 modeli için 0.99 faizli 250 bin TL kredi sunuluyor.

Aylık ödeme sadece 22 bin 616 TL! Peugeot 508 Fiyat Listesi ve Kampanya: 1 milyon 770 bin lira ve 1 milyon 968 bin liradan satılan Peugeot 508 için 0.99 faizli 170 bin TL kredi imkanı sunuluyor.

Aylık ödeme ise 15 bin 379 TL. Peugeot 5008 Fiyat Listesi ve Kampanya: 2 milyon 136 bin TL ile 2 milyon 376 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılan Peugeot 5008 modeli için 270 bin lira 1.59 faiz oranı ile kredi kampanyası sunuluyor.

12 ayda geri ödeme aylık 47 bin 665 TL olarak hesaplanmıştır.

Peugeot'un sunduğu bu özel kampanyalar, otomobil almayı düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor. Düşük faizli kredi imkanları ve uygun ödeme koşulları ile Peugeot'un kaliteli araçlarına sahip olmak artık çok daha kolay. Ancak, bu kampanyaların sınırlı süreli olduğunu ve gelecek ay için yeni fırsatlar sunulabileceğini unutmamak önemlidir. Peugeot'un bu kampanyalarından yararlanmak isteyenler, Peugeot yetkili satıcıları ile iletişime geçerek detaylı bilgilere ulaşabilirler. Peugeot'un cazip kampanyaları, otomobil tutkunlarını heyecanlandırıyor!