Son dakika! Yeni vergi yasasını Cumhurbaşkanı onayladı!

Türkiye'de gündem, gelir vergisi tarifesinde yapılabilecek güncellemelerle şekilleniyor. Ekonomik aktörler, özellikle asgari ücret zammıyla birlikte gelir vergisi tarifesinde yüksek oranlı artış taleplerine odaklanmış durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istisna ve muafiyetlerde düzenleme sinyali vermesi, beklentileri daha da artırmış görünüyor. Ancak, bu taleplerin kamuoyuna yansımasında işçi sendikaları, işveren örgütleri ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun aktif rolü büyük önem taşıyor.

İş dünyası, gelir vergisi tarifesindeki artış taleplerini ön planda tutarken, TOBB Başkanı'nın alım gücünü artırıcı etkiden bahsetmesi dikkat çekici. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarında ve önceki açıklamalarda, gelir vergisi tarifesinin ücretler üzerindeki baskıyı azaltmak adına düzenlenmesi gerektiğini belirten TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un çağrısı da bu talepleri güçlendiriyor. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in raporları ve açıklamalarıyla uzun süredir vurguladığı yüksek oranlı ücret gerilemesi, gelir vergisi tarifesinin gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor.

Gelir vergisi tarifesindeki düzenlemelerle ilgili olarak kamuda daha önce yapılan çalışmaların yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istisna ve muafiyetlerdeki düzenlemeye yönelik başlattığı çalışma, reform beklentilerini artırıyor. Bu düzenleme, özellikle gelir ve kurumlar vergisi sistemine odaklanarak, daha adil bir gelir dağılımını hedefliyor. Gelir İdaresi'nin tarife ve harçlara yönelik yıl sonu tebliği ise merakla bekleniyor.

Gelir vergisi talepleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmiş durumda. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, gelir artırıcı düzenlemelerle birlikte torba yasaya yeni maddelerin eklenmesi gündeme gelebilir. 2024 harcama-gelir etkisi gözetilerek, gelir vergisi tarifesinde değişiklik taleplerinin bu yolla yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı'nın gelir vergisi oranlarını artırma veya azaltma yetkisi, ekonomik dengeleri koruma adına önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.