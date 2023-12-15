Son dakika! Yeni vergi yasasını Cumhurbaşkanı onayladı!

Son dakika! Yeni vergi yasasını Cumhurbaşkanı onayladı!

Son dakika! Yeni vergi yasasını Cumhurbaşkanı onayladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-12-2023 23:44

Türkiye'de gündem, gelir vergisi tarifesinde yapılabilecek güncellemelerle şekilleniyor. Ekonomik aktörler, özellikle asgari ücret zammıyla birlikte gelir vergisi tarifesinde yüksek oranlı artış taleplerine odaklanmış durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istisna ve muafiyetlerde düzenleme sinyali vermesi, beklentileri daha da artırmış görünüyor. Ancak, bu taleplerin kamuoyuna yansımasında işçi sendikaları, işveren örgütleri ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun aktif rolü büyük önem taşıyor.

İş dünyası, gelir vergisi tarifesindeki artış taleplerini ön planda tutarken, TOBB Başkanı'nın alım gücünü artırıcı etkiden bahsetmesi dikkat çekici. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarında ve önceki açıklamalarda, gelir vergisi tarifesinin ücretler üzerindeki baskıyı azaltmak adına düzenlenmesi gerektiğini belirten TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un çağrısı da bu talepleri güçlendiriyor. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in raporları ve açıklamalarıyla uzun süredir vurguladığı yüksek oranlı ücret gerilemesi, gelir vergisi tarifesinin gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor.

Gelir vergisi tarifesindeki düzenlemelerle ilgili olarak kamuda daha önce yapılan çalışmaların yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istisna ve muafiyetlerdeki düzenlemeye yönelik başlattığı çalışma, reform beklentilerini artırıyor. Bu düzenleme, özellikle gelir ve kurumlar vergisi sistemine odaklanarak, daha adil bir gelir dağılımını hedefliyor. Gelir İdaresi'nin tarife ve harçlara yönelik yıl sonu tebliği ise merakla bekleniyor.

Gelir vergisi talepleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmiş durumda. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, gelir artırıcı düzenlemelerle birlikte torba yasaya yeni maddelerin eklenmesi gündeme gelebilir. 2024 harcama-gelir etkisi gözetilerek, gelir vergisi tarifesinde değişiklik taleplerinin bu yolla yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı'nın gelir vergisi oranlarını artırma veya azaltma yetkisi, ekonomik dengeleri koruma adına önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Benzer Haberler
Ev Hanımlarına Emeklilik Kapısı Açılıyor: Yeni Düzenleme İle Gelen Fırsatlar Ev Hanımlarına Emeklilik Kapısı Açılıyor: Yeni Düzenleme İle Gelen Fırsatlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı emeklilere 11.000 TL ödenecek dedi! Haber 3 kamu bankasından! Son dakika! Cumhurbaşkanı emeklilere 11.000 TL ödenecek dedi! Haber 3 kamu bankasından!
Aile destekleri devam edecek: PTT'den ödeme alabileceksiniz! Aile destekleri devam edecek: PTT'den ödeme alabileceksiniz!
Emekliler İçin Gece Yarısı Müjdesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayıyla Ek Zam Yolda! Emekliler İçin Gece Yarısı Müjdesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayıyla Ek Zam Yolda!
Asgari ücret zammı geldi! Maaşlar tek tek yükseldi! Bu sefer daha önce yapılmayan zam yapılacak Asgari ücret zammı geldi! Maaşlar tek tek yükseldi! Bu sefer daha önce yapılmayan zam yapılacak
Cumhurbaşkanı Onayıyla Emeklilere Yıl Sonu Müjdesi: 6899 TL'ye Varan Ek Ödemeler Başlıyor! Cumhurbaşkanı Onayıyla Emeklilere Yıl Sonu Müjdesi: 6899 TL'ye Varan Ek Ödemeler Başlıyor!
ÇOK OKUNANLAR
“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor
  • 13-12-2023 11:14

“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...
  • 13-12-2023 11:44

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı
  • 15-12-2023 13:06

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!
  • 15-12-2023 17:27

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!

Rec Rocero “Bittim Ben “ dedi
  • 11-12-2023 17:52

Rec Rocero “Bittim Ben “ dedi