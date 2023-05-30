Son dakika: TOKİ, 2300 ile 3500 TL taksitle bu illerde 1+1, 2+1 ve 3+1 ev satışı yapacak!

TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, 31 ilde büyük bir konut projesi başlatılıyor. Yapılan açıklamaya göre, toplamda 14 binden fazla konutun inşa edileceği belirtildi. Bu kapsamda birçok ilde ihaleler gerçekleştirilecek.

Evlerde Aylık Taksitler Artıyor! Başvurular Yakında Başlıyor!

Ev satın alma süreci her zaman büyük bir karar gerektirir ve özellikle aylık taksitler gibi finansal faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Son yıllarda, evlerdeki aylık taksitlerdeki değişimler, konut alıcılarının dikkatini çeken önemli bir konu haline gelmiştir. Peki, bu yılki ev taksitleri ne kadar olacak ve başvurular ne zaman başlayacak? İşte size tüm detaylar!

Aylık Taksitlerde Artış Bekleniyor

Geçtiğimiz sene yayınlanan verilere göre, evlerdeki aylık taksitler 2300 ile 3500 TL arasında değişmekteydi. Ancak bu yıl için yapılan tahminlere göre, bu miktarın 2300 ile 3500 TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Artan inşaat maliyetleri, arazi değerleri ve diğer faktörler, ev fiyatlarının yükselmesine ve dolayısıyla aylık taksitlerin artmasına neden olmaktadır. Bu durumda, konut alıcıları önümüzdeki dönemde daha yüksek taksit miktarlarıyla karşılaşabilirler.

1+1, 2+1 ve 3+1 Daireler İnşa Edilecek

Bu 31 şehirde, 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler inşa edilecek. Toplamda 14 bin 507 adet konutun yapılması planlanıyor. Konut kampanyasına başvuru yapacak adaylardan aranan şartlar ise şu şekilde olacak:

• T.C. vatandaşı olmak,

• Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların ise en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

• Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

• Kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmaması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç),

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

Hangi İllerde Konut Kampanyası Yapılacak?

Aşağıdaki illerde konut kampanyası başlatılacak: