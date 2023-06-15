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SON DAKİKA: SGK müdürü açıkladı! EYT'de 1999 önce girişi olana 26.500 TL toplu ödeme müjdesi!

EYT düzenlemesi kapsamında erken emeklilik başvuruları Mart ayında başlamış ve bu süreçte milyonlarca vatandaş sosyal güvenlik kurumlarına yoğun bir başvuru gerçekleştirmişti.

SON DAKİKA: SGK müdürü açıkladı! EYT'de 1999 önce girişi olana 26.500 TL toplu ödeme müjdesi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-06-2023 09:52

SON DAKİKA: EYT'de 1999 önce girişi olana 26.500 TL toplu ödeme müjdesi! SGK müdürü açıkladı- Son dakika haberlerine göre, Türkiye'de EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) emeklilerine yönelik sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Haziran ayı itibariyle EYT emeklilerinin hesaplarına çifte ödeme yapılacağı resmen duyuruldu.

EYT düzenlemesi kapsamında erken emeklilik başvuruları Mart ayında başlamış ve bu süreçte milyonlarca vatandaş sosyal güvenlik kurumlarına yoğun bir başvuru gerçekleştirmişti. Nisan ayında ise 1 milyon 100 bin kişiye emekli maaşı bağlanmış, ancak bazı vatandaşların maaş bağlantıları gecikmişti. Mart ayında başvurusunu yapan ve hala maaşı bağlanmayan kişiler için ise sevindirici bir haber gelmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarına göre, EYT maaşı bağlanmayan vatandaşlar için önemli bir adım atıldı. 

SGK müdürü açıkladı! EYT'de 1999 önce girişi olana 26.500 TL toplu ödeme müjdesi!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamalarına göre, EYT emeklileri dilekçeyle başvuru yaparak toplu ödeme alabilecektir. EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2,5 milyon vatandaşa erken emeklilik fırsatı sunulmuş ve Mart ayında başvurularını yapan EYT'lilerin büyük çoğunluğu Nisan ayında ilk aylıklarını almıştır. Ancak Mart ayında başvuru yapmış olup halen maaşı bağlanmayan vatandaşlar da bulunmaktadır. Bu vatandaşlar, Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, EYT'li vatandaşların hesaplarına toplu ödeme yapılacak ve bu ödemelerden uzun bir süre boyunca faydalanabileceklerdir. Mart ayında başvuru yapmış olan vatandaşlar, Haziran ayında Kurban Bayramı ikramiyesi ve aylıklarıyla birlikte toplamda 26.500 TL ödeme alıyorlar.  EYT emeklilerinin çifte ödeme alacak olması, emeklilik bekleyen vatandaşlar arasında sevinç yaratmıştır. Bu açıklama, maaş detaylarının merak edildiği bir süreci başlatmıştır. EYT emeklilerinin bu toplu ödemeyle maddi olarak rahatlaması ve gelecekleriyle ilgili güven duymaları beklenir. 

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