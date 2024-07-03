Son Dakika: Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu!

Zam Oranları Açıklandı: Son dakika haberi... Milyonlarca memur ve emeklinin zam farkı netleşti. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 19,31 oranında maaş farkı alacak. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber, memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Bu artışlarla birlikte sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da yükseldi.

Emekliler Yüzde 49,25 Zam Almıştı

2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için emekliler, maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam almıştı. Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, bu yıl da önemli bir artışla karşılaştı. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında maaş farkı alacak.

Refah Payı Yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emekli ve memura refah payı zammının olmayacağını ifade etmişti. Bakan Işıkhan, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz" demişti. Bu açıklama, memur ve emeklilerin maaş artışları dışında ek bir zam beklememeleri gerektiğini ortaya koydu.

Kök Maaş Düzenlemesi Olmayacak

Maaşı 10 bin liranın altında kalan ve yaklaşık 3,6 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren kök maaş düzenlemesi, hükümetin temmuz ayında Meclis'e sunulması beklenen torba yasa taslağına girmedi. Kök maaş düzenlemesi yapılmaması halinde 10 bin TL altında maaş alan emeklilerin temmuz zammından yararlanamayacağı yönündeki eleştirilere rağmen, bu madde taslağa eklenmedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından torba yasa taslağına eklenen 5 madde arasında kök maaş düzenlemesi yer almadı.