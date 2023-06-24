Son dakika: İslam Memiş'ten dolar ve gram altın için sağ gösterip sol vurdu! O tarihte kaç para olacağını açıkladı!

Son dakika: O tarihte kaç para olacağını açıkladı! İslam Memiş'ten dolar ve gram altın için sağ gösterip sol vurdu- Altın piyasalarının yakından takip edilen ismi İslam Memiş, son dakika açıklamasında dolar kurunu ve altın fiyatlarındaki tahminlerini paylaştı. Memiş, altın fiyatlarında özellikle faiz kararı sonrası düşüş yaşandığını belirtirken, borsa beklentisine de değindi.

İslam Memiş'in verdiği bilgilere göre, Borsa İstanbul 5428 puanla günü tamamladı ve yüzde 4.65'lik bir yükseliş gerçekleşti. Memiş, borsa hedefinde bir değişiklik olmadığını ve dolar kurunun da borsayla birlikte yükseleceğini ifade etti. Daha önce doların gerileyeceğini belirten Memiş, faiz kararından sonra piyasaların beklentisinin gerçekleşmediğini ve bu durumun doların agresif bir şekilde yükselmesine neden olduğunu aktardı.

Dolar kuruna ilişkin olarak ise İslam Memiş, faiz öncesinde doların 24.70 lira seviyesinde olduğunu ve faiz kararından sonra piyasaların beğenmeyerek agresif bir yükseliş yaşandığını söyledi. Memiş'in öngörüsüne göre dolar kurunda hedef 22.80 TL seviyesi. Ancak faizlerde agresif bir artış olması durumunda 21.80 TL'yi görmelerinin mümkün olduğunu belirtti. Memiş, 2023 yılı içinde Temmuz ayında 24-25 lira seviyelerini görebileceklerini ifade etti ve dolar alımı konusunda kişisel tercihini belirtti.

Ayrıca altın tahminleriyle de ilgili konuşan İslam Memiş, ons ve gram altın fiyatlarıyla ilgili beklentilerini paylaştı. Memiş'e göre, altının ons fiyatı 2 hafta boyunca 1910 dolar seviyesini bekledikleri gibi gerçekleşti ve aşağı sarkması durumunda 1900 dolar destek seviyesini görebiliriz. Gram altın ise 1511 lira seviyesinde bulunuyor. Memiş, faiz kararı sonrası piyasaların ters köşe olduğunu belirtirken, gram altın için 1500 lira üzerindeki fiyatlamaların uzak durulması gereken bir seviye olduğunu vurguladı. Ancak ilerleyen zamanlarda altının tekrar 1480'li rakamlara gerileyebileceğini ve o zaman alım fırsatı doğabileceğini ifade etti.

İslam Memiş'in bu açıklamaları, dolar kurunun ve altın fiyatlarının gelecekteki seyrine ilişkin değerli bir bilgi kaynağı olarak dikkat çekiyor.

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