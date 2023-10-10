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Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı

Türkiye'de konut sahibi olmak isteyenler için Türkiye Konut Projeleri Anonim Şirketi (TOKİ) tarafından sunulan fırsatlar devam ediyor.

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 10:01

Son dakika haberi: Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı! TOKi herkesi ev sahibi yapıyor- TOKİ, 3 il için konut başvurularını kabul etmeye başladı. İşte TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

43 İlde Emlak Müzayede ile Konut Satışı

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Emlak Müzayede yöntemi ile 43 ilde konut satışı gerçekleştirileceği belirtildi. Bu iller şu şekildedir:

Afyonkarahisar
Adana
Aksaray
Ankara
Balıkesir
Batman
Bolu
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Elazığ
Eskişehir
Gümüşhane
Isparta
İstanbul
İzmir
Karabük
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırşehir
Kilis
Konya
Kocaeli
Kütahya
Malatya
Manisa
Mersin
Muş
Nevşehir
Niğde
Osmaniye
Samsun
Sakarya
Sivas
Siirt
Şanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
Uşak
Van
Yozgat

Bu illerdeki konutlar için ihale 11 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek.

TOKİ Konut Başvuru Şartları

TOKİ konut başvurusu yapmak isteyenler için bazı şartlar bulunmaktadır. İşte bu şartlar:

T.C. vatandaşı olmak,

Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olmak veya il nüfusuna kayıtlı olmak,

Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının TOKİ'den konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç),

Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 34.000 TL olması.

Başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olmaları gerekmektedir. Bazı projelerde 25 yaş şartı aranabilir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

TOKİ konut başvuruları için başvurular E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak için turkiye.gov.tr adresine giderek "TOKİ" yazarak başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz. Başvurunuzu online olarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Süreci

TOKİ konut başvuruları 3 il için başlamış durumda. Bu iller Ankara, Gümüşhane ve Rize'dir. 11 Ekim 2023 tarihinde ise Kırşehir'de başvurular başlayacaktır.

TOKİ konut başvuruları için E-Devlet sistemi üzerinden yapılabildiği için başvuruları kolaylıkla online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak başvuru süreçlerinin belirli bir zaman diliminde sınırlı olduğunu unutmayın. Başvuru tarihlerini takip etmek ve gereken şartları sağlamak için düzenli olarak resmi TOKİ internet sitesi ve E-Devlet'i kontrol etmekte fayda var.

TOKİ konutları, uygun fiyatlarla ve ödeme kolaylıklarıyla Türkiye'de konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru şartlarına uygun olduğunuzda bu fırsatları değerlendirmek için başvurularınızı zamanında ve eksiksiz olarak yapmayı unutmayın. Unutmayın ki TOKİ'nin sağladığı bu konutlar, birçok aile için hayalini kurduğu konut sahibi olma fırsatını sunuyor.

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