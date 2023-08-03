Son dakika haberi: PTT'ye başvuran emekliye 3 iş günü içinde 3.600 TL ödeme yapılacak

Türkiye'nin önde gelen kurumlarından PTT, emekli vatandaşlar için özel bir kampanya düzenliyor. Aktifbank işbirliğiyle hayata geçirilen bu kampanya ile PTT'den maaş alan emeklilere 3.600 TL'ye kadar hediye ödemesi yapılacak.

Aktifbank ve PTT İşbirliğiyle Emeklilere Promosyon Fırsatı

Aktifbank ve PTT işbirliğiyle yürütülen bu kampanya sayesinde emeklilere özel bir promosyon sunuluyor. Kampanya kapsamında, PTT'den emekli maaşı alma taahhüdü veren kredi müşterilerine 3.600 TL'ye varan bir hediye kazanma fırsatı sunulmaktadır. Kampanya detaylarını ve fırsatları değerlendirmek isteyen emekliler, en yakın PTT iş yerine başvurarak bu avantajlı kampanyadan yararlanabilirler.

Kampanya Detayları ve Koşulları

Kampanya 4 Ocak 2023 tarihinde başlamış olup, başvurular PTT iş yerlerinden gerçekleştirilmektedir. Kampanyadan yararlanabilmek için emekli maaşını PTT'den alan müşterilerin başvuru yapması gerekmektedir. Ayrıca, başvuruda bulunan müşterilerin kampanya başvurusu tarihinde açık kredisi olmalı ve bu kredilerde 60 gün üzerinde gecikme bulunmamalıdır.

Kampanya kapsamında sunulan hediye bedeli 3.600 TL olarak belirlenmiş olup, emeklilerin 3 yıl boyunca PTT'den maaşlarını almaya taahhüt etmeleri durumunda geçerlidir. Hediye bedeli, 3 yıl için peşin olarak ödenir ve taahhüt süresinin başlangıcı, hediye bedelinin hesaba yatırıldığı tarih olarak kabul edilir. Hediye bedeli, başvuruyu takip eden 3 iş günü içinde emekli maaş hesabına yatırılacaktır.

Kampanyaya katılan müşteriler, taahhütlerinden 3 yıl içerisinde vazgeçerlerse, ödenen toplam kampanya bedelinin kalan süre dikkate alınarak iade bedeli hesaplanacaktır. Kampanya iptali durumunda iade bedelinin Aktif Bank hesabına yatırılması talep edilecektir.

Aktif Bank, kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.