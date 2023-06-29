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Son dakika haberi! PTT üzerinden başvuru yapan emeklilere 25.000 TL ödeme!

PTT, emekli vatandaşlar için sunulan 25.000 TL'ye kadar nakit kredi başvurularında hızlı ödeme imkanı sağlıyor.

Son dakika haberi! PTT üzerinden başvuru yapan emeklilere 25.000 TL ödeme!
Yayın Tarihi : 2023-06-29 22:55

PTT üzerinden başvuru yapan emeklilere 25.000 TL ödeme! Son dakika haberi-  PTT, emekli vatandaşlar için sunulan 25.000 TL'ye kadar nakit kredi başvurularında hızlı ödeme imkanı sağlamaktadır. Başvurusunu gerçekleştiren tüm emekliler, kredi ödemelerini hızlı bir şekilde hesaplarına aktaracaklardır. 25.000 TL tutarındaki kredi doğrudan hesabınıza yatırılacaktır. PTT üzerinden 25.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler, uygun faiz oranlarıyla birlikte hemen işlemlerini gerçekleştiriyorlar. 

PTT Emekli Kredisi

PTT, sadece kendi bankasından emekli maaşı alan tüm vatandaşlara yönelik bir kredi kampanyası sunmaktadır. Eğer emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, başvurunuzu gerçekleştirerek nakit işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Ayrıca PTT üzerinden cep telefonunuz aracılığıyla SMS göndererek de kredi başvurunuzu yapma imkanına sahipsiniz.

PTT şubeleri üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek olan emeklilere, 25.000 TL kredi ödemelerinde 36 aylık vadeli ödeme seçeneği sunulmaktadır. Ayrıca diğer bankalardaki borçlarını kapatmak isteyenlere de borç kapatma kredisi imkanı sağlanmaktadır.

Son dakika haberi! PTT üzerinden başvuru yapan emeklilere 25.000 TL ödeme!

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar veya emekli maaşını PTT'ye taşıdıktan sonra ilk maaşını PTT'den alan vatandaşlar, cep telefonları üzerinden SMS göndererek PTT şubelerine gitmeden başvurularını yapabilirler.

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, PTT'ye boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını yazarak "30 50" numarasına bu mesajı gönderdiklerinde nakit kredi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Kredi ödemeleri 6 ay vadeli olarak yapılır. 

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