Son dakika haberi: PTT personel alımı için net adım atıldı! PTT personel alımı başvuru şartları ve detaylar geldi

Son dakika haberi: PTT personel alımı başvuru şartları ve detaylar geldi! PTT personel alımı için net adım atıldı- PTT personel alımı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Uzun yıllardır gerçekleştirilmeyen PTT personel alımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Birlik Haber Sen'den gelen son dakika açıklamasına göre, personel alımı talepleri toplu sözleşme görüşmelerine dahil edildi. Toplu sözleşme taleplerinin içerisinde yer alan PTT personel alımı için neler yapılacak? İşte detaylar:

Toplu Sözleşme Talepleri ve PTT Personel Alımı İstekleri

Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer Budak'ın son dakika açıklamasına göre, 7. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde PTT çalışanlarının talepleri şu şekilde iletilmiştir:

İHS'li Personelin Kadroya Alınması: PTT'deki statü farklılıklarının kaldırılarak İHS'li personelin kadroya alınması talep edilmektedir. PTT'ye Personel Alımı: Uzun bir süredir yapılmayan personel alımlarının tekrar başlaması istenmektedir. TRT'de Ek Gösterge Mağduriyetinin Giderilmesi: TRT çalışanlarının 600 ek gösterge mağduriyetinin çözüme kavuşturulması talep edilmektedir. Giyim Yardımı: PTT, BTK, RTÜK ve İletişim Başkanlığı personeline giyim yardımı yapılması talep edilmektedir. BTK ve RTÜK'teki KHK Mağduriyetlerinin Giderilmesi: BTK ve RTÜK çalışanlarının 666 sayılı KHK kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi talep edilmektedir. İletişim Başkanlığı Personelinin Ek Ödemeleri: İletişim Başkanlığı personelinin ek ödemeleri konusunda düzenlemeler yapılması talep edilmektedir.

Toplu sözleşme talepleri arasında yer alan bu maddeler, PTT personel alımı talebiyle birlikte PTT çalışanlarının beklentilerini ve ihtiyaçlarını yansıtmaktadır. Özellikle PTT personel alımı konusu, uzun bir süredir gerçekleştirilmemiş olması nedeniyle önem arz etmektedir.

Bütçe İmkânları Doğrultusunda Adımlar Atılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada, bütçe imkânları çerçevesinde yapılacak her türlü adımın hayata geçirileceğini belirtti. Bu açıklama, PTT personel alımı başta olmak üzere, diğer taleplerin de değerlendirileceğini göstermektedir. Bu noktada PTT personel alımı için umutlar daha da artmış durumda.

Sonuç ve Netleşen Tarih

Toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek ve bu süreç sonucunda PTT personel alımıyla ilgili net bilgiler elde edilecektir. PTT'nin yetkili sendikası Birlik Haber Sen'in talepleri ve toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçları, PTT personel alımı konusunda belirleyici olacaktır.