SON DAKİKA haberi geldi! EV hanımı, Öğrenci, Asgari Ücretli ve EMEKLİLER Dikkat! 10.000 TL Üzeri DEVLET Desteği Verilecek! 

Yapılacak olan yeni devlet destekleri ile vatandaşlara hızlı ve anında destekler verileceği açıklandı. En az 10 bin TL destek verilecek ve bu destek ile birlikte, 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde ödemeler olacak. Başvuru yapacak olan kişilere hızlı ve anında sonuç verecek olan Ziraat Bankası, yaptığı bu yeni duyuru ile birlikte, kredileri hesaplarınıza hemen atmanıza da olanak sağlayacaktır.

DEVLET DESTEĞİ

En düşük 10.000 TL devlet desteği verilecek olan bu yeni kampanyada, Ziraat Bankası 10 bin TL kredi olarak hesaplarınıza para yatırma şansı tanıyacak. Ziraat bankası üzerinde hesabınızın olması durumunda hemen başvuru yaparak kredileri hesaplara atabileceksiniz. 10 bin TL kredi aldığınızda 36 ay vade, 75.000 TL kredi onayı aldığınızda ise 24 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanacaktır.

Ziraat Bankası haricinde Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de nakit kredi alabileceksiniz. Bu şekilde ihtiyaç kredisi kullanımı gerçekleşecek ve acil ihtiyacınızın olması durumumda da kredinizi hesaba atacaksınız. 3 Kamu bankası tarafından da verilecek olan bu yeni kredilerde, 3 ay ertelemeli olarak kredi verilecektir.