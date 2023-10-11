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Son dakika haberi: Ev hanımlarına emeklilik artık geliyor! Primlerin 1/3'ü verilecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarının emeklilikle ilgili beklediği müjdeli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Ev hanımlarına emeklilik artık geliyor! Primlerin 1/3'ü verilecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-10-2023 08:46

Bu son dakika açıklamaları, ev hanımları ve emeklilik bekleyenler arasında büyük bir heyecan yarattı. İşte Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının ayrıntıları:

Emekli ve Memur Zammı Göründü

Bakan Işıkhan, Memurlar ve emekliler için yüzde 50'lik bir zam müjdesini verdi. Konuşmasında bu zammın Ocak 2024 tarihinde gerçekleşeceğini belirtti. Bu haber, memurlar ve emekliler için oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Zam oranının yüksekliği, emeklilerin ve memurların ekonomik açıdan rahatlamasına katkı sağlayacak.

5 Bin TL İkramiye

Bakan Işıkhan, emeklilere yönelik bir diğer müjdeyi de açıkladı. Emeklilere 5 bin TL'lik bir ikramiye ödemesi yapılacağını duyurdu. Bu düzenleme için kanun teklifinin yarın meclise sunulacağını ve ödemenin Kasım ayının 15'ine yakın bir tarihte yapılacağını söyledi. Emeklilere yapılacak bu ikramiye, emeklilerin maddi açıdan rahatlamasına büyük katkı sağlayacak.

Ev Hanımlarına Emeklilik

Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının en dikkat çekici kısmı, ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesiyle ilgiliydi. Bakan, bu konuda yapılan çalışmalara değindi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu da sayın Cumhurbaşkanımızın önemli müjdeleri arasındaydı. Mayıs seçim döneminde sayın Cumhurbaşkanımızın vaatlerini yerine getirmek durumundayız. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu hayata geçireceğiz. Primlerin 1/3'ünü vereceğiz. En azından emeklilik hakkına sahip olacaktır. Gerçekten inanılmaz bir güce sahip oluyorlar. İnşallah bütçe disiplini konusunda, bir kaynak lazım. Biz çalışmalarımıza başladık. Farklı formüller var. Ama önümüzde çocuk sayısına göre, engelli çocuğa göre düzenleme olacak. Ev hanımları büyük bir yük altında. Destek olmalıyız."

Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi, gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu düzenleme, ev hanımlarının ekonomik geleceklerini daha güvence altına almayı amaçlıyor.

Bakan Vedat Işıkhan'ın bu açıklamaları, emeklilik bekleyenler ve ev hanımları için umut verici bir gelişme olarak karşılandı. İlerleyen günlerde bu düzenlemelerin detayları ve uygulanma süreciyle ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.

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